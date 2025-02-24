港4核心區商舖租賃交投挫24%

成交金額冧逾四成 尖沙咀最差 本港於疫情後已通關兩年，經濟復甦步伐仍然緩慢，零售業環境不似預期。去年4大核心購物區的舖位整體租賃成交量，合共只錄得約985宗，跌穿一千宗水平，為過去數年最低，按年下跌約24.6%，成交金額跌幅更高逾40%，期間以尖沙咀表現最差強人意。市場人士指出，2023年零售市場租務交投急促上升，惟內地客消費模式改變，熱潮冷卻下，去年成交大減，不過隨着股市及樓市向好，今年舖市仍然樂觀。

據代理行提供的最新數據，2024年中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角4大核心區商舖租賃成交量較2023年大幅減少約322宗；涉及金額按年更低出逾8,976萬元，下挫約40.3%。

事實上，2024年4大核心區整體舖位成交量都比未通關前還差；2022年錄得約1,099宗租賃個案，涉及租金總額逾1.93億元，去年交投量及成交金額，均低出約10.4%及約31.1%。若比較2021年數字，成交量及涉額更較當時低出約34.2%及約34.7%。

旺角佔367宗減兩成 另外，以分區交投作分析，去年各核心區舖位租務成交都向下，當中交投量佔最多的旺角錄得約367宗，按年減少約20.7%；其次是尖沙咀錄約241宗，惟較2023年跌幅高達42.6%，挫幅為各區最大。銅鑼灣及中環分別有約180宗與約197宗，按年減少約17.1%及約4.8%。

而大部分核心區舖市表現都差過通關前，其中以銅鑼灣跌幅最顯著；去年該區商舖租賃成交量較2022年及2021年分別下挫約28.6%與約49.4%。

若以成交金額分析，尖沙咀是表現最差地區；去年商舖租賃金額涉逾3,521萬元，按年大幅減少約57.3%。其次為中環，成交金額逾2,507萬元，較2023年也顯著下跌約35.5%。

另方面，2025年1月核心區舖位市況也是多年以來同期最靜，相信是與月內農曆新年假期有關。上月4大核心區租賃交投量約51宗，較去年同月跌約46.9%；而過去2021至2023年同期，交投量分別為約105宗、約102宗及約73宗。上月核心區舖位租市成交金額逾611.5萬元，較去年同期逾1,332萬元大跌約54.1%。

代理：內地客消費降 中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，去年舖位租賃市場比預期為差，原因是氣氛不理想，市場有不少商戶結業的消息，影響商戶租舖意欲。

潘指出，2023年時，市場憧憬經濟將會向好，尤其睇好旅遊旺區的尖沙咀，故該區租賃市場爆升，第三季及第四季整體市場氣氛最熾熱。不過，內地旅客消費模式改變，偏向低消費，高租值舖位較難租出，加上可供租用舖位未有增加，令去年租務成交相對下大減。

事實上，北上消費除了影響到本港餐飲娛樂行業外，亦開始蔓延到日常消費，以至美容、醫療及體檢等，生意風險大，加上裝修成本不菲，都令經營環境困難。

不過，他指出，內地餐飲品牌在港開舖熱潮持續，加上其他類別商戶開舖，如食品、超級市場及證券行，將支持本港舖位租務市場；同時，本港經濟及內地復甦步伐不錯，加上內地民企獲政府支持，增加資金流轉，料帶動消費意欲上升。近期本港股市走勢向好，新盤交投不俗，反映資金入市趨正常化，都對本港餐飲及娛樂行業有幫助。

預期上半年市況整固 他對今年本港舖市審慎樂觀，現時首要是消化市場上的「吉舖」，舖位租金水平應設定在商戶可負擔水平，而上半年屬舖市整固期，料租金未來有機會回升。

4大核心購物區舖位租務交投量 2024年核心區商舖租賃情況