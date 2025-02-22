券商點股：紫金受惠金銅價做好
受中資科網股帶動下，港股昨日升破23,000點關口，恒生指數連升6周，估計港股有機會進入急升後的整固行情。由於港股進入業績期，公司業績表現如何，估計會是接下來的關注重點之一。
個股方面，可留意紫金礦業(02899)。紫金股價從年初開始逐步出現盤穩回好走勢，雖然在本月中衝高至16.82元後，一度因俄烏戰爭有望停火而有所回調，但總體上，對該股維持反覆向上格局未有改觀，建議可關注趁低吸納的部署機會。
向上阻力位18元
事實上，在環球不明朗因素仍多、資金避險需求不減的情況下，紐約期金繼續朝着每安士3,000美元進發。另方面，倫敦期銅價格表現向好，每噸處於8,800至9,800美元之間，相信都是正面利好因素。
值得注意的是，聯交所股權資料顯示，施羅德於本月中增持紫金810萬股H股，持股量由5.92%增加至6.05%，料有助增加該股的市場關注度。建議可於15元水平買入，向上阻力位18元，支持位13.5元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：