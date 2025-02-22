券商點股：紫金受惠金銅價做好

受中資科網股帶動下，港股昨日升破23,000點關口，恒生指數連升6周，估計港股有機會進入急升後的整固行情。由於港股進入業績期，公司業績表現如何，估計會是接下來的關注重點之一。

向上阻力位18元

事實上，在環球不明朗因素仍多、資金避險需求不減的情況下，紐約期金繼續朝着每安士3,000美元進發。另方面，倫敦期銅價格表現向好，每噸處於8,800至9,800美元之間，相信都是正面利好因素。