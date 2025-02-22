宏觀剖析：股市波動加劇 選好抵禦方法

美國總統特朗普上任後，隨即展開關稅政策，針對墨西哥、加拿大及中國等進口商品加徵關稅，預料關稅大棒將陸續指向晶片及金屬等產業。由於政策波及面將「一浪接一浪」，預期股市震盪會進一步加劇。

特朗普上任推行的政策對金融產業影響較正面，可謂「鬆綁金融監管」，在政策加持下，大型銀行盈利能力強勁，都能交出亮麗財報成績。在對抗波動風險下，可考慮在組合加入美國銀行股或金融債券交易所買賣基金（ETF），以捕捉其投資潛力。

可配置高評級金融債 特朗普的關稅政策，很大機會引發市場對通脹的擔憂，幸好伴隨房屋租金有望放緩，國際油價亦維持於低水平，通脹有機會受控。美國10年期國債孳息率跌至4.5厘以下，市場普遍看好美國減息周期可持續。摩根大通、美國銀行、摩根士丹利、高盛、富國銀行及花旗集團等6大銀行業績表現均亮麗，每股盈利有明顯增長。在波動劇烈的環境下，高信用評級金融債券也是投資選擇，其違約風險較低及具穩定性。

另外，投資者不妨透過多重資產基金，以跨資產、跨市場的配置來平衡投資組合波動風險。今年市場仍將專注於特朗普上任後的政策方向、聯儲局議息動向及全球經濟增長等。目前預期經濟維持溫和增長勢態並沒有改變，市場風險相對有限，風險資產表現仍可期待。然而，市場仍存在很多不確定性因素，可透過股債再配置多重資產，平衡單一產業的投資風險，並把握各產業資金輪動的契機。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊