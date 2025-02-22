股市估市：DeepSeek衝擊 英偉達迎考驗

DeepSeek效應影響震動全球晶片股，一直受全球投資者關注的英偉達（Nvidia），在DeepSeek展示其驚人的晶片使用效率後，「暴利時代一去不復返」一度引起市場關注。公司將於本月26日美股收盤後公布其2025財年第四季度業績。根據市場目前最新預測，英偉達第四季總收入將達至382.49億美元，按年增長73%；而英偉達先前發布的業績指引約為375億美元，上下浮動2%。

盈利方面，按美國通用會計準則（GAAP）計算，市場預計英偉達每股收益為0.84美元，按年增長達63%。按全年盈利預測推算，2025財年預測市盈率為47.35倍。目前分析師給出的目標價為179.39美元，顯示市場對英偉達股價的上升潛力仍持樂觀態度。

數據中心收入成關鍵 公司原來共分為4大業務，近年大家最關注的人工智能（AI）業務屬於數據中心業務。分析師預估英偉達2025年第四季資料中心營收將達340.49億美元，按年增長85%。若此業務和總收入的預測皆正確，數據中心業務的收入比例將進一步升至89%。

另一方面，遊戲業務最新收入預測為30.14億美元，按年增長5.2%，此業務對公司總收入的貢獻將從第三季度的9.3%縮至7.88%。英偉達近來進一步讓AI業務覆蓋至個人普通用家的顯示卡上，對遊戲業務（顯示卡收入歸類於此）長遠相信將有明顯提升，但過去一季的表現好像沒有太大受惠，是否難見作為，還留待新一季觀察。

股民宜聚焦3大重點 綜合分析，兩項業務尤像「主菜」和「甜品」般，兩者加起來佔總收入約97%，只要主菜（數據中心）保持合乎預期的增長，甜品（遊戲業務）不過不失的話，整餐膳食（總收入）的第四季成績單是幾乎已經不出任何問題。

由於以往基數較低，高雙位數的百分比增長屬意料之內，也充分反映在股價上。故認為本次業績按年增長百分比並非投資者需要太注意的地方，反而另有3個亮點值得關注。

首先是總收入的按季增長。這特別適用於當業績數字超出市場預期一定幅度後的對比（目前預測按季增長約9%，若最終達到雙位數增長，將能反映近來的潛在增長仍然維持顯著動力）。

其次是本次財報的毛利率（以公認會計準則計算）。對上一季度毛利率為74.6%，而管理層在上一次的指引中，給出第四季的毛利率為73%。然而，由於毛利率下降早已在股價反映，本次要關注的反而是毛利率會否超出這範圍內。

業績指引勢左右股價 最後是管理層對新一季的收入指引。股價反映未來，近年英偉達如此強勢，與管理層每次業績給出下一季的指引顯著高於市場預期有很大關係。若本次指引和此前數次結果一樣，讓市場驚喜，對股價的正面刺激作用亦會較大。

DeepSeek效應對英偉達股價給予很大的負面打擊，今次業績對其股價影響如何，相信是全球投資者最為關切的事。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）