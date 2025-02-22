二手樓價指數按周跌幅減息後最甘

二手樓價指數

樓價反覆下滑，近期跌勢有擴大迹象，代理行一份反映二手住宅樓價走勢的指數，按周下挫約0.78%，創去年9月減息以來，接近5個月最大跌幅。

上述中原城市領先指數最新報137.39點，跌至8周新低，繼續處於近8年半低位，今年樓價由升轉跌，暫時累跌約0.18%。其他主要樓價指數較對上一周全線下跌，大型屋苑、中小型及大型單位3項指數，按周跌幅約0.78至0.8%不等。

4個主要地區樓價齊齊下挫，以新界西指數按周跌約2.49%最急，為2023年9月以來近一年半最大跌幅，最新報123.8點，更屬近8年半新低。至於九龍、港島及新界東指數較對上一周跌約0.07至0.69%。

翠華花園劈百萬售 蝕三成 樓價下跌，細價盤再錄大幅損手個案。中原黎宗文表示，沙田翠華花園B座中層8室，實用面積約215方呎，累減101.2萬元，僅以278.8萬元成交，呎價約12,967元。原業主2021年以約402萬元入市，持貨約4年帳蝕約123.2萬元，跌價約30.6%。

該行陳韻兒表示，火炭駿景園8座高層F室，實用面積約990方呎，以1,323萬元沽出，呎價約13,364元，原業主持貨約7年帳蝕約150萬元。

本周末預約睇樓5周最多 港島半新樓有一手業主蝕賣離場，中原簡英譓稱，堅尼地城Imperial Kennedy高層D室，實用面積約936方呎，套三房享海景，以2,268萬元成交，呎價約24,231元。單位2016年4月一手價約2,632萬元，近9年貶值約364萬元或約13.8%。

另外，利嘉閣指出，全港50個指標屋苑於今、明兩日錄約955組預約睇樓，較對上一個周末上升約1.1%，並為5周最多。期內以港島區增幅較大，區內8個指標屋苑預約睇樓量共約170組，按周上升約6.3%，其次是九龍區21個二手樓盤，相關數字升約3.1%至約330組。反觀新界區21個屋苑預約睇樓量跌約2.2%，錄約455組。