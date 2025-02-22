長沙灣新盤409萬起

Belgravia Place II首批50伙 平均呎價1.59萬 市區新盤一擁而上，3日之內第3個樓盤開價。恒基地產( 00012 )旗下長沙灣Belgravia Place第2期，迅速部署推售，昨日首度開放兩個無改示範單位，並同步公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約15,968元，較一年前推出的第1期略高約0.4%；一房單位折實入場費約409萬元。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，首批單位涵蓋11伙一房戶、23伙兩房戶及16伙三房單位，實用面積262至518方呎。他指今期售價比上一期待售單位低約3%，希望吸引買家。價單提供3項付款方法，即供最高可享10%折扣，折實價408.78萬至841.23萬元，折實呎價15,088至16,670元。

今批一房500萬有找 首批全數一房單位折實價低於500萬元，包括入場戶的2座3樓7室，實用面積262方呎，折實呎價15,602元。兩房戶折實價532.62萬元起，三房戶入場折實價739.8萬元。若買家選用建築期付款計劃，享最多5.5%折扣。該盤與同系的馬頭角南首，齊於今日起收票。

資料顯示，Belgravia Place第1期於去年2月底推出首批148伙，當時折實平均呎價約15,902元，並於3月開賣，成為撤辣後首個開出紅盤的項目。近年長沙灣不乏全新盤供應，上一個開價樓盤為瑜悅，去年10月推出首批50伙，折實平均呎價約14,888元。

Belgravia Place第2期最新曝光無改動示範單位，其中一個參照2座23樓8室而建，實用面積351方呎兩房戶。單位層與層之間高度約3.5米，玄關位置設嵌入式鞋櫃，廚房配套洗碗機等家電。