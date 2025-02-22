簡訊一覽
●前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程(01977)發盈警，料去年純利按年大跌44至48%。
●冠軍科技(00092)料截至去年底止半年淨虧損約2,000萬至2,300萬元，較2023年同期賺5,000萬元由盈轉虧。
●惠生工程(02236)預期去年將錄淨利潤不少於1.2億元（人民幣‧下同），較2023年度蝕約1.98億元轉虧為盈。
●路勁基建(01098)公布，去年總物業銷售額為124.62億元人民幣，按年跌約55%。
●廖創興企業(00194)料去年蝕介乎約8億至8.5億元，2023年蝕約8.14億元。
●亞洲能源物流(00351)料去年蝕約3,000萬元，較2023年度賺約1,110萬元由盈轉虧。
●南方航空(01055)宣布，有關擬分拆南航物流一事，基於目前市場環境變化，為統籌安排資本運作規劃，南航物流擬撤回上交所上市申請文件。
●中石化煉化工程(02386)去年新簽訂合同總值1,006.13億元（人民幣‧下同），按年增25.4%；截至去年底，集團未完成合同量為1,726.77億元，按年增26.7%。
●飛天雲動科技(06610)料去年淨虧損2,000萬至5,000萬元（人民幣‧下同），較2023年度賺2.63億元大幅減少。
●濠暻科技(02440)預料去年經調整虧損淨額為5,500萬至7,000萬元（人民幣‧下同），較2023年度錄經調整純利約3,600萬元由盈轉虧。
●金粵控股(00070)料截至去年底止半年蝕約6,100萬元，較2023年同期虧蝕約1,800萬元有所擴大。
●中國旭陽(01907)預期去年淨利潤按年減少約88至93%。
●中國波頓(03318)預期去年淨利潤按年下跌不多於65%。
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