Booking上季營收勝預期

旅遊網站Booking.com的母企、美國上市公司Booking Holdings公布，在強勁的旅遊需求支持下，截至去年底止第四季度預訂量勝預期，期內調整後每股純利為41.55美元，營收為54.7億美元，較市場預期的調整後每股純利36.13美元及營收51.9億美元為佳。公司將季度股息提高10%至每股9.6美元，消息刺激其股價周五早段曾升3.8%，報5,213美元。

期內，該企的客房預訂夜數增長13%至2.61億；總訂單量按年增長17%，至372億美元，主要受惠於美國以外地區的旅遊活動蓬勃，特別是亞太區，相信與高消費的中國旅客到境外旅遊的活動上升有關。此外，公司董事會批准高達200億美元的額外股票回購計劃。

大讚代理式AI具潛力

談到OpenAI的「Operator」與Booking.com和Priceline等公共合作夥伴一起推出後不到一個月，Booking Holdings行政總裁Glenn Fogel對代理式人工智能（Agentic AI）的潛力表示高度讚賞。在與分析師會議上，他稱這一時期是行業發展的「不可思議的時期」，又指「AI的變革力量，尤其是生成式AI正在重新定義人們體驗世界的方式」。該企預計，Agentic AI將改變旅客使用和發現其線上旅行社的方式，使用AI模型將幫助其為客戶和合作夥伴提供更好的價值，該企的品牌將繼續開發其AI功能，例如Booking.com的AI旅行計劃器和Priceline的Penny。