中芯股價新高 大行憂估值貴嗌沽

大和資本市場發表的研究報告指出，關注需求透支可能對中芯明年業務構成壓力。報告稱，中芯目前正經歷異常「高企且長期的資本開支周期」，可能對公司盈利結構構成壓力。考慮到中芯估值過高，大和將其評級由「持有」降至「沽售」，目標價則由27元上調至29元，建議投資者先行離場。

報告又提到，對於中芯今年資本支出按年持平的指引大感意外，因為此前曾經覺得基於地緣政治問題導致2020至2024年的異常高資本密集度，會在今年美國收緊出口管制生效而結束。該行指，目前尚不確定中芯會否在此高支出周期下繼續擴大成熟製程產能，或是將產能轉換為低效擴充的類似7納米製程以作營運。由於長期的折舊負擔，持續高企的資本開支將繼續拖累其利潤率。

任正非：缺芯少魂憂慮減 雖然中芯似乎炒作過度，但中國晶片產業整體的發展勢頭仍然不錯。華為創始人任正非出席活動時表示，中國曾經「缺芯少魂」的憂慮已經減弱。「缺芯少魂」中的「芯」是指晶片，「魂」則指操作系統。華為是目前少數生產出國產先進晶片和操作系統，而中芯國際則是華為晶片的主要代工生產商。