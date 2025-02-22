日財團傳草擬Tesla入股日產

全球汽車戰下，中國電動車崛起，令傳統的歐、美、日車廠面臨極大壓力。日本大型車企日產（Nissan）早前與同業本田（Honda）謀合併談判告終，最新更被穆迪將其信貸評級降至「垃圾」級別，展望「負面」。昨日突然傳出，有日本財團起草美國特斯拉（Tesla）投資日產的計劃，消息刺激日產股價昨日大升9.47%，收報459日圓。

市場消息稱，這項新提議由Tesla前董事會成員水野弘道牽頭，並得到日本前首相菅義偉及其前助手和泉洋人的支持，日產幾位董事會成員都知道。提案設想組成一個投資者財團，其中Tesla是最大的支持者，但也包括富士康進行少數股權投資的可能性。日產希望Tesla能成為戰略投資者，因相信Tesla熱衷於收購日產在美國的工廠，而這些工廠將有助Tesla提升其在美國國內的生產能力，以應對美國總統特朗普的關稅威脅。

另一邊廂，有傳鴻海提出與本田合作，終極目標再拉攏日產與三菱組成「四方聯盟」。

Rivian去季虧損縮 首錄毛利 另一方面，被喻為「Tesla殺手」的美國電動車企Rivian公布，截至去年底止第四季淨虧損縮減至7.43億美元，前一年度同期虧損15.2億美元。集團指出，上季首度錄得季度毛利；預期今年內有望再度實現季度毛利，料全年經調整後虧損介乎17億至19億美元，優於去年的26.9億美元虧損。另公司預計，今年交付車輛數量介乎4.6萬至5.1萬輛，去年為5.15萬輛，但警告今年將面對連串不明朗因素，包括取消電動車補助、關稅措施等。

為應對美國的關稅大棒，各大車廠正忙於向特朗普「表忠」。寶馬汽車及平治的高層不約而同強調在美投資，寶馬在南卡羅萊納州的工廠是公司全球產量最大的工廠，有能力重新調整生產並增加對美國市場的供應；平治稱在亞拉巴馬洲的工廠，有三分之二銷往世界各地，還在準備繼續投資數十億美元以擴大美國業務。