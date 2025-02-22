日央行隨時增購國債遏息 Yen價急回

日本通脹回升，加上經濟數據有好表現，刺激日圓兌每美元升破150關口，最高曾見149.29，創逾兩個月來新高。惟日本央行行長植田和男「出口術」，暗示準備干預債券市場，以抑制國債孳息率飆升，令日圓其後回落，曾見150.45，每百日圓兌港元報約5.2算。

核心通脹3.2% 19月最高 日本總務省公布，1月份消費物價指數（CPI）按年升幅為4%，雖然符合預期，但顯著高於前值的3.6%，並且是兩年來首次觸及這一關口。剔除生鮮食品的核心CPI按年漲3.2%，是2023年6月以來的最大漲幅。通脹加快主要是由於米價和能源價格上升帶動，其中能源價格上升10.8%，數字進一步加強市場對日本央行加息的預期。

另外，作為長期利率指標的日本10年期國債孳息率，於周四創逾15年來新高紀錄，報1.44厘，較前一個交易日揚升一點子。其後植田和男昨日在國會表示，日央行基本立場是允許市場力量決定長債利率走勢，不會評論利率最終應該於哪個水平，惟預期長債利率會在某程度上波動，反映市場對日本經濟及通脹展望觀點改變。假若市場出現異常變動，並導致利率急升，央行會靈活地作出回應及穩定市場，如增加買債。昨日10年期日債息即回落至約1.42厘。

股神致股東信惹關注 在央行行長承諾買債、日圓回落的背景下。日經平均指數昨日收升98點或0.26%，至38,776點。總結全周日經指數累跌逾0.9%。消息面上，「股神」巴菲特今天將發布年度致股東信，作為日股大戶，市場期望他能為陷入低迷的股市與大型商社注入上漲動能，因他曾在股東信中支持伊藤忠商事和丸紅等大商社，掀起過投資日股熱潮。

另外，au Jibun Bank和標普全球聯合公布，日本製造業採購經理指數（PMI）由1月的48.7，上升至本月的48.9，雖然產出及新訂單的跌幅有所放緩，但行業持續疲弱令製造商自去年11月以來首次降低就業水平；服務業PMI亦由1月的53上升至2月的53.1，顯示服務業活動連續第4個月錄得增長，兼且增速是自去年9月以來的最快。2月綜合PMI上升至51.6，高於1月份的51.1。