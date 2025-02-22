比亞迪破頂 睇600元
電動車日本銷量超豐田 投行續唱好
中國電動車龍頭企業比亞迪股份(01211)股價昨日再創新高，收市報392.4元，升4.64%。外資投行亦繼續唱好比亞迪前景，其中摩通把其目標價從475元大舉上調至600元，維持「增持」評級，主要憧憬比亞迪將成為全球電動車市場的豐田（Toyota），在即將來臨的電動車時代中佔重要地位。碰巧的是，比亞迪在豐田的故鄉──日本，已成功在電動車銷量上超越豐田，距離稱霸全球汽車產業又近了一步。
豐田是目前全球汽車銷量第一的巨頭，多年前就打敗了歐美傳統車廠，並證明「日本工藝」的價值。如今，中國的比亞迪在電動車浪潮下遙遙領先，亦反映出「中國技術」在未來將會成為汽車產業的重要一環。根據日本傳媒的統計，比亞迪2023年才進軍日本市場，但卻成功以低價優勢，去年在日本的電動私家車銷量達2,223輛，超過了豐田汽車的2,038輛銷量。
摩通料明年交付650萬輛
接下來，比亞迪將進一步加強在日本的市場攻勢，包括宣布在春季推出SUV「SEALION 7」（海獅07），以及在年底首次推出插電式混合動力車（PHV）。PHV是電動車普及前的過渡產品，其需求正在增加，如果比亞迪能在這領域擴大市場佔比，對於一眾日本車商而言絕對是威脅。
摩通的報告亦指出，投資者愈來愈相信比亞迪在國內和國際市場的長期發展前景，預期比亞迪明年全球交付量將高達650萬輛，海外市場佔約150萬輛，意味着其於全球輕型車市場的市佔率由2023年的3%，增長至明年的7%；而在新能源汽車領域，市場份額料將保持於約22%水平。
寧德夥大眾開發電池產品
另邊廂，其他中國車企亦加緊投資研發。正在與其他央企重組的東風集團(00489)於武漢經開區的東風汽車研發總院內，建設全球造型設計中心，預計將於4月啟用。該中心佔地兩萬方米，總投資5.2億元人民幣。目前東風已擁有武漢及上海兩個造型設計中心，更計劃東風汽車將在德國及日本設立造型分中心，形成「三國四地」的全球化設計布局。
在上游產業鏈，電動車電池生產商寧德時代亦與德國福士汽車（內地稱為「大眾汽車」）簽署戰略合作備忘錄。寧德時代表示，雙方深化電池研發、新材料應用及部件開發合作；開發具成本競爭力的電池產品，並探索電池循環再用、置換及其他領域合作。
另外，華為早前舉行鴻蒙智行尊界技術發布會，透露「百萬級別」尊界S800，將搭載6大智能化技術，並預告於5月底正式上市。華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東繼續與蔚來(09866)創始人李斌在社交平台上隔空互動，稱歡迎蔚來和華為一起在創新的跑道上「你追我趕」，又邀請李斌出席5月的產品發布會。
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