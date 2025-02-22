比亞迪破頂 睇600元

豐田是目前全球汽車銷量第一的巨頭，多年前就打敗了歐美傳統車廠，並證明「日本工藝」的價值。如今，中國的比亞迪在電動車浪潮下遙遙領先，亦反映出「中國技術」在未來將會成為汽車產業的重要一環。根據日本傳媒的統計，比亞迪2023年才進軍日本市場，但卻成功以低價優勢，去年在日本的電動私家車銷量達2,223輛，超過了豐田汽車的2,038輛銷量。

摩通料明年交付650萬輛 接下來，比亞迪將進一步加強在日本的市場攻勢，包括宣布在春季推出SUV「SEALION 7」（海獅07），以及在年底首次推出插電式混合動力車（PHV）。PHV是電動車普及前的過渡產品，其需求正在增加，如果比亞迪能在這領域擴大市場佔比，對於一眾日本車商而言絕對是威脅。

摩通的報告亦指出，投資者愈來愈相信比亞迪在國內和國際市場的長期發展前景，預期比亞迪明年全球交付量將高達650萬輛，海外市場佔約150萬輛，意味着其於全球輕型車市場的市佔率由2023年的3%，增長至明年的7%；而在新能源汽車領域，市場份額料將保持於約22%水平。

在上游產業鏈，電動車電池生產商寧德時代亦與德國福士汽車（內地稱為「大眾汽車」）簽署戰略合作備忘錄。寧德時代表示，雙方深化電池研發、新材料應用及部件開發合作；開發具成本競爭力的電池產品，並探索電池循環再用、置換及其他領域合作。

比亞迪股價走勢