電盈上年虧損縮至3億

藝人管理及活動業務表現強勁，帶動免費電視及相關業務收益增長11.02%至10.57億元，是首次突破10億元水平。惟此增長受疲軟的廣告收益影響，反映香港零售市場低迷。公司透露，旗下藝人已增加至近70位，包括旗下MIRROR、COLLAR、Sica及P1X3L等，他們一系列演唱會門票全數售罄，令演唱會收益增加了一倍。