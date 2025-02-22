電盈上年虧損縮至3億
得益於子公司和免費電視收入上升，電訊盈科(00008)去年全年淨虧損按年大幅收窄36.3%至3億元，折合每股虧損3.88仙；末期息和全年股息按年不變，分別為每股28.48仙及38.25仙。
黃Viu業務收益24億
截至去年12月底止年度，電盈綜合收益按年升3.32%至375.57億元。其中，公司持股約五成的香港電訊(06823)繼續是最大收入貢獻者，收益（未計流動通訊產品銷售）增長2.1%至320.31億元。坊間稱為「黃Viu」的OTT串流影視業務收益為24.58億元，按年大致持平。
藝人管理及活動業務表現強勁，帶動免費電視及相關業務收益增長11.02%至10.57億元，是首次突破10億元水平。惟此增長受疲軟的廣告收益影響，反映香港零售市場低迷。公司透露，旗下藝人已增加至近70位，包括旗下MIRROR、COLLAR、Sica及P1X3L等，他們一系列演唱會門票全數售罄，令演唱會收益增加了一倍。
集團EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）增長0.14%至128.49億元。期內Viu訂購用戶基礎達1,550萬，增幅約17%，並在印尼、馬來西亞及泰國錄得強勁增長，有助推動相關訂購收益增長約15%。
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