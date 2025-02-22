財政部：今年提高赤字率 增發債

下月初內地政府的重量級會議將於北京召開，投行高盛預計官方今年定下的赤字率從去年的3%提高至4%，且今年預算數字大幅超出預期的可能性較低。中國財政部財長藍佛安昨在署名文章稱，指今年是「十四五」（第14個5年）規劃收官之年，會實施好更積極的財政政策，打好政策「組合拳」。

藍佛安指出，今年將提高赤字率，進一步增加財政總支出規模，為經濟發展注入更多動力。今年將增加發行超長期特別國債，增加新增地方政府專項債券規模。

回收閒置地 促進房市回穩 同時，今年將按照一籃子化債政策安排，允許地方政府專項債券用於回收閒置存量土地和收購存量商品房用作保障性住房，促進房地產市場回穩。

高盛相信，投資者高度關注提振消費、實現通脹正常化、穩定樓市、推進人工智能（AI）相關投資與應用等政策的具體細節。該行又料，中國今年經濟增速目標為5%左右，通脹目標或下調至「2%左右」，特別國債發行規模約2.5萬億元（人民幣‧下同）。