科創50升近6% A股成交兩月首破兩萬億

新春長假後A股爆發力終於湧現，深成指昨曾升穿11,000點，全日收升1.82%至10,991點，創逾3個月收市高位，上海科創50指數急升5.97%，收報1,094點，創近兩年高；兩市主板全日成交達2.19萬億元（人民幣‧下同），為逾兩個月來首次突破兩萬億元大關。滬、深主要指數均連升3周，科技股為主的深圳創業板指數及上海科創50指數分別累升10.54%及14.62%。

昨日中國人民銀行恢復在公開市場注入資金，稍滿足市場對流動性的需求。人行昨進行1,825億元的7天期逆回購操作，單日淨投放840億元，即使計及本周到期的中期借貸便利（MLF），本周僅「收水」182億元。

過去3周來看，滬綜指累增3.95%，滬深300指數也升4.22%，深成指更累漲8.22%。伴隨中資股漲勢，全周滬綜指、深成指及創板指再升0.97%、2.25%及2.99%，科創50更一舉躍升7.07%。單計昨日，滬綜指、滬深300指數及創板指各升0.85%、1.26%及2.51%，分別收報3,379點、3,978點及2,281點，均創年內收市新高。

中證監副主席李明坦言，資本市場生態出現積極向好的諸多變化，「願意來、留得住」的市場氛圍日益濃厚。不過，他續稱，將會同行業主管部門、地方政府對財務造假實施綜合懲治。

中證監主席吳清日前開會，會議亦提及目前A股近三分之二的上市公司是民企，並明確要做好民企股債融資支持，要配合部門化解拖欠民營上市公司帳款問題，統籌做好房地產企業融資支持及債券違約風險防控，會同相關方面穩妥處置民營上市公司退市風險等。

人幣企穩 拆息全線向上 中美高層通話前，A股強勢以待，人民幣匯率也企穩。昨由官方開出的人民幣中間價報7.1696兌每美元，按日升16點子，為半個月高位。人民幣即期匯率下午4時半收報7.2554，為近一個月高位；離岸價亦高見7.2336。

境內資金供應近日未見大手供應，導致上海銀行間同業隔夜拆息（Shibor）昨全線向上，大部分短線及中長線拆息走勢連漲兩日，如昨日隔夜Shibor再升1.2點子至1.931厘；一星期Shibor升14.7點子至2.139厘；6個月、9個月及一年期升至1.802厘、1.831厘及1.831厘。