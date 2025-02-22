產經

華置預警全年最多轉蝕22億

正當香港樓市不濟，市場關注地產發展商財政狀況若持續惡化，風險或將蔓延至香港銀行業，地產股將迎來業績期。最新有華人置業(00127)發盈警，預期截至去年底止年度收入按年減少介乎25至35%，以及虧損介乎20億至22億元，較2023年度賺7,700萬元由盈轉虧。
華置解釋，收入減少主要是租金收入總額、出售投資收入及一間接受投資公司之股息收入減少，虧損主因香港物業之公平值減少。
摩根大通亦發表報告指出，大多數香港房地產公司及綜合企業將於未來6星期公布業績，預計大部分公司的盈利會按年下跌，原因包括物業發展毛利受壓；及租金收入下降，特別是寫字樓及奢侈品零售，而物業減值亦可能會對發展商如新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)及恒基地產(00012)構成下行風險。
摩通估地產商盈利跌6%
該行預期，大部分該行分析的地產商即將公布的業績都會呈現盈利倒退，平均按年跌幅為6%，新地及領展房產基金(00823)可能是僅有兩隻錄得盈利增長。整體而言，預期發展商融資成本會有溫和改善，但原先估計會顯著下跌的情景不會出現，皆因去年下半年銀行同業拆息維持在相對高的水平。
派息方面，摩通認為最有確定性的地產股包括信和置業(00083)、太古地產(01972)；新地派息亦可能增加，要視乎發展收益入帳情況。該行予恒地、太地及信置「增持」評級，長實及新地為「中性」，新世界發展(00017)及九龍倉置業(01997)為「減持」。
新世界料半年核心少賺19%
新世界則預告，2025財年上半年（2024年7至12月）持續經營業務之股東應佔虧損約66億至68億元，撇除投資物業公平值變動、財務收入和費用、出售非核心資產的盈虧等項目後，期內持續經營業務核心經營溢利約43.5億至45.5億元，按年跌15至19%。
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