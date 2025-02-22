華置預警全年最多轉蝕22億

華置解釋，收入減少主要是租金收入總額、出售投資收入及一間接受投資公司之股息收入減少，虧損主因香港物業之公平值減少。

新世界料半年核心少賺19%

新世界則預告，2025財年上半年（2024年7至12月）持續經營業務之股東應佔虧損約66億至68億元，撇除投資物業公平值變動、財務收入和費用、出售非核心資產的盈虧等項目後，期內持續經營業務核心經營溢利約43.5億至45.5億元，按年跌15至19%。