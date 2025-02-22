渣打去年稅前多賺18% 增派息

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀補充，本地房地產貸款僅佔香港業務整體貸款的3%，佔集團整體敞口更不足0.5%；敞口涉及的客戶數目有限，且集中於龍頭發展商，並已作風險管理工作，認為風險可控。該行82%的香港房產貸款有抵押擔保，平均貸款價值比率（LTV Ratio）低於40%，所有物業抵押品都位於香港。

內房債最壞情況已過 洪丕正認為，香港地產市場具挑戰性，料未來3年仍要處理供過於求的問題，該行正在密切監察情況，又指目前情況良好，但難言未來撥備會否再上升。內房債務問題方面，他稱最壞情況已過，但仍需時觀察內地地產市場去庫存的情況，並強調現時渣打對內房有充足撥備。

事實上，去年渣打信貸損失撥備主要來自零售業務，按年增81.92%至6.44億美元，財富管理及零售銀行業務行政總裁徐仲薇表示，在高息環境持續的情況下，在數個市場信用卡和私貸等無抵押貸款資產質素轉差，因此有較高風險，但她強調，升幅同樣反映2023年有一次性回撥而低基數效應所致，相信今年相關減值會回落。

季度淨利息收入升19% 單看去年第四季，該行基本經營收入48.34億美元，按年增20.12%，當中基本淨利息收入28.61億美元，升19.6%，基本非淨利息收入19.73億美元，升20.89%。渣打認為，2025年基本淨利息收入增長前景可能具挑戰性，尤其是去年第四季基數高於預期、利率環境不確定等因素。

渣打預計，透過「提效增益」計劃可節省約15億美元支出，今年底前節省當中約60%，被問及會否涉及裁員一事，洪丕正解釋，該計劃並非裁員計劃，而是希望利用投放資源在科技，簡化很多工作程序，當中可能會涉及到精簡人手，但強調同時投放15億美元招聘財富管理相關人才。他又指，今年開局勢頭良好，並為財富管理業務定下幾個目標，包括於未來5年新增資產達2,000億美元，以及預期財富管理業務收入錄雙位數增長。

港溢利漲24% 貢獻最大 香港市場方面，按基本基準計算，去年除稅前溢利按年飆24.68%至23.08億美元，經營收入增14.32%至47.64億美元，續成為集團最大的收入及溢利貢獻市場。禤惠儀提到，受高息環境影響，近年本地貸款出現負增長，但從目前經濟情況來看，加上利率將較一年前低，相信有助各行業增加其貸款意欲。

渣打集團2024年業績摘要