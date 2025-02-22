英消費者對財務看法轉正

英國就業市場強勁，帶動近期消費信心好轉，惟普羅大眾對經濟前景仍充滿疑慮。市場調查公司GfK發布的英國消費信心指數，本月按月上升兩點至負20。負責本次報告的GfK發言人貝拉米表示，本次最大的改善在於消費者對未來一年個人財務狀況的看法，指數增加了4點，從負值升至正2。

他續稱，雖然英倫銀行本月初減息0.25厘，為緊縮的環境帶來曙光，但生活成本危機遠未完結，尤其能源價格仍具挑戰。量度經濟健康狀況的指數下跌兩點至負44點，顯示普遍受訪者不預期經濟會短期內好轉。同日公布的英國1月零售銷售按月增長1.7%，遠高於市場預期的0.3%，顯示當地零售業回暖，前值經修訂後為收縮0.6%。

4銀行涉違競爭法遭罰款 至於具前瞻性的採購經理指數（PMI），英國2月服務業PMI意外上升至51.1，高於預測的50.8和前值50.9。惟製造業PMI在2月份意外下降至46.4，低於前值和預期的48.3和48.4。

德法服務業PMI續疲軟 歐洲經濟方面，歐元區及兩大經濟體──德國和法國的製造業PMI俱回升，但服務業PMI同樣下跌。數據公布後，歐元兌美元曾跌至1.046。當中歐元區2月製造業PMI報47.3，高於前值和預期的46.6和47；服務業PMI按月少0.6個百分點至50.7，雖仍高於盛衰分界線，但顯著低於預期的51.5。

德國2月製造業PMI為46.1，高於前值的45和預測值45.5；服務業PMI為52.2，較前值和預期的52.5略低。法國更為遜色，本月製造業PMI較上月僅升0.5個百分點至45.5，離50分界線仍遠；服務業PMI更由1月的48.2挫至44.5。

大宗商品方面，現貨金昨日曾回落約0.34%至每安士2,929.56美元。紐約期油和布蘭特期油各跌0.73%和0.71%，分別報每桶71.95美元和75.94美元。