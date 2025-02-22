美財長挺美元 道指低開414

美國總統特朗普發動新一輪貿易戰之際，財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰周五通話，就兩國經濟領域的重要問題進行溝通。貝森特在通話進行前重申，美國的政策是希望保持美元強勢地位，並且不希望其他國家操縱貨幣。

專家憂貿戰 對經濟審慎 目前中美之間的貿易衝突會否演變成全面貿易戰，依然是未知之數。普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，因貿易威脅方面的政策不明朗因素增加，原本整體穩健的環球經濟增長及通脹趨勢回落或將受壓，因此將會持更審慎態度。

他指出，由於美國經濟增長表現突出，使其在貿易糾紛升級時處於較有利位置，其他主要經濟體則因增長趨緩，或將面臨更大風險。假若一旦演變為持久的貿易戰，特別是在當前通脹水平較高的情況下，美國也不能幸免。因此，普徠仕已適度降低對股票的偏高配置，因為在目前估值水平下，風險日益傾向下行。

美股3大指數周五早段全線受壓，道指曾跌414點，報43,762點；標指跌21點，報6,095點；納指跌61點，報19,901點。美國10年期國債孳息率曾見4.457厘，跌5.4點子，此前市場開始炒作聯儲局考慮停止「縮表」的消息。數據顯示，美國1月成屋銷售按月跌4.9%，至以年率計408萬間。

企業消息方面，曾經是市場寵兒的金融科技公司Block公布上季業績，期內收入60.32億美元，按年增長4.49%；經調整每股盈利0.71美元，差過市場預期的0.87美元，拖累其股價早段曾挫15.13%。

Meta高管獎金增逾倍 Meta已批准上調高級主管年度獎金計劃的「目標獎金百分比」，可獲相當於基本薪酬200%的獎金，高於先前的75%。值得留意的是，Meta不久前才開始了新一輪裁員，涉及員工總數的5%。

另外，天風證券分析師郭明錤稱，蘋果公司（Apple Inc.）會以自家WiFi晶片取代博通（Broadcom）的產品，下半年推出的新款iPhone 17所有機型都會有，速度快過取代高通的數據機（modem）。