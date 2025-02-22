新股消息：內地螢幕商和輝光電擬港上市

港股交投暢旺，美資券商花旗表示，人工智能（AI）浪潮刺激投資氣氛，推動港股成交，加上愈來愈多內地企業來港上市，本港新股市場有望恢復活力。市值逾310億元人民幣的內地螢幕公司和輝光電計劃在港上市，並已聘請安永為審計師。

蜜雪首日孖展超購1047倍 花旗指，今年以來，港股日均成交達1,940億元，遠高於市場預期，而美國利率高企將有利港交所投資收入，上調港交所評級至「買入」，目標價亦調高至370元，相應市盈率（PE）約37倍。

蜜雪集團每股招股價202.5元，發行1,705.99萬股H股，集資約34.54億元，每手100股，入場費20,454.22元，預期下月3日掛牌。是次獲5名基礎投資者撐場，合共認購兩億美元。

去年未獲中國證監會放行的內地卡牌公司卡游，傳已重啟在港上市計劃，最快本月提交申請，計劃集資約5億美元（約39億港元）。