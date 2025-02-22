新股消息：內地螢幕商和輝光電擬港上市
港股交投暢旺，美資券商花旗表示，人工智能（AI）浪潮刺激投資氣氛，推動港股成交，加上愈來愈多內地企業來港上市，本港新股市場有望恢復活力。市值逾310億元人民幣的內地螢幕公司和輝光電計劃在港上市，並已聘請安永為審計師。
香港交易所(00388)行政總裁陳翊庭表示，樂見香港市場持續展現出活力，而過去一周與東南亞及中東地區的企業和投資者會面時，其對香港市場最新發展非常感興趣。東南亞和中東是世界上增長最快的兩個地區，不乏有意向海外擴張的企業，亦有不少公司正採取行動。港交所將續與合作夥伴合作，以支持企業未來發展。
蜜雪首日孖展超購1047倍
花旗指，今年以來，港股日均成交達1,940億元，遠高於市場預期，而美國利率高企將有利港交所投資收入，上調港交所評級至「買入」，目標價亦調高至370元，相應市盈率（PE）約37倍。
另外，內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」母企蜜雪集團(02097)昨日起招股，認購反應熱烈！綜合券商，已為其借出3,618.08億元孖展額，相當於公開發售集資3.45億元計，超額認購逾1,047.71倍。
蜜雪集團每股招股價202.5元，發行1,705.99萬股H股，集資約34.54億元，每手100股，入場費20,454.22元，預期下月3日掛牌。是次獲5名基礎投資者撐場，合共認購兩億美元。
去年未獲中國證監會放行的內地卡牌公司卡游，傳已重啟在港上市計劃，最快本月提交申請，計劃集資約5億美元（約39億港元）。
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