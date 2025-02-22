阿里炒高14% 花旗睇166元最牛

以阿里港股計，高盛上調目標價幅度最大，逾26%，而花旗看得「最牛」，目標價166元。

高盛形容，阿里上季業績大勝預期，相信內地核心電子商務業務利潤穩定，以及預測阿里雲2026和2027財年收入增長，分別由原預測的13%及14%，加快至23%及25%，美股目標價由117美元升至160美元；港股則由114元上調至156元，維持「買入」評級。

AI賦能淘寶推多個項目 花旗認為，阿里旗下淘天集團上季表現突出，客戶管理收入（CMR）增長等料將支持股價正面反應。雖然更高折舊及研發投入，短期將會為阿里的利潤率帶來壓力，但相信可以被需求增長抵銷，而隨着AI技術提升，近月淘寶將會推出多個研發項目，估計可加強跟消費者的互動，提升交易效率。

摩通則表示，阿里主要受惠於商品交易總額（GMV）增長及抽佣率上升，而核心客戶管理收入增長顯著加快，按年增長9%，高過該行及市場共識的6%及5%，相信業績可以為股價帶來正面反應。

大和料淘天集團維持增長 展望未來，花旗指，將關注年初至今的消費趨勢、以舊換新政策效果、阿里雲收入成長前景、淘天集團和雲業務的除息、稅及攤銷前利潤（EBITA）趨勢。

大和預期，阿里第四財季的CMR將按年增9.5%，長期而言全站推的滲透率目標將達到所有商戶的30%，中小企業商戶的投資回報率亦將持續改善。由於高鑫零售將於2026財年剝離阿里巴巴，加上CMR的強勁增長，預計淘天集團將在2026財年維持正增長。

券商對阿里最新目標價