港股連漲6周 3年新高

強積金（MPF）顧問機構GUM資料顯示，2月1至18日，中港股票基金表現拋離所有強積金類別，其中追蹤指數的香港股票基金累飆13.5%稱霸，香港股票基金以12.3%回報緊隨其後，大中華股票基金亦升9.5%。