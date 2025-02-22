港股連漲6周 3年新高
AI概念爆發 恒指飆900點 8藍籌創紀錄
阿里巴巴(09988)遠勝預期的季績打消市場對港股這個「大奇迹月」升勢過猛的疑慮，恒生指數昨日以全日高位23,477點收市，創2022年2月23日之後收市新高，單日漲900點或3.99%，以百分比計為去年10月2日後最勁，並成功讓本周「埋單」再升3.79%，連漲6周，追平2023年1月27日止的紀錄。
強積金（MPF）顧問機構GUM資料顯示，2月1至18日，中港股票基金表現拋離所有強積金類別，其中追蹤指數的香港股票基金累飆13.5%稱霸，香港股票基金以12.3%回報緊隨其後，大中華股票基金亦升9.5%。
月內積金人均賺$9829
以去年底成員總數475.4萬計算，人均賺9,829元，如計及昨日，過萬元應該沒有問題。
回看港股昨日表現，承接隔晚阿里美國預託證券（ADR）大漲，恒指高開513點，見23,090點，早段曾經退守22,901點後，資金立即「趁低吸納」，全日維持小回大漲格局，主板總成交額按日升逾38%至3,935.9億元，港股通再錄140億元「北水」南下；沽空金額增加，但沽空比率未有明顯上升。8隻藍籌創至少3年或歷史新高，如騰訊控股(00700)昨再彈6.2%，收報517元。
聯通升15% 中電信17載高
科指納騰訊音樂地平線
另正如蘋果公司（Apple Inc.）憑Apple Intelligence不斷破頂，小米集團(01810)昨日曾創新高見51.95元，收報51.7元，升5.18%。高盛把小米目標價大幅上調至58元，指公司過去幾個月推出多項具成本競爭力、基準領先及開源的AI語言大模型後，使用個案不斷增加，準備好以更有效率的方式提升AI技術能力，擴展其「人、車、家」生態系統，繼而推高銷售，打造操作系統級的AI智能體（或代理式AI）和無處不在的生態系統。
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