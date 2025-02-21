行業剖析：內房支持措施料陸續有來

另有傳內地或準備方案以解決萬科今年500億元的資金缺口，包括考慮允許地方政府利用約200億元的專項債額度購買萬科的待售樓盤及空置土地，料有助萬科支付今年到期的部分債務，而公司亦被允許利用新債發行和銀行貸款來償還債務。若萬科從內地政府及股東獲得資金，將可紓緩資金壓力，公司亦表示會通過積極銷售回款，同時退出非核心業務，加快出售資產以償還債務。