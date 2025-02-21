行業剖析：內房支持措施料陸續有來
中指院表示，今年1月份內地百強房企的銷售總額按年下跌16.5%至2,350.3億元（人民幣‧下同），主因1月農曆新年假期影響銷情，惟跌幅已較去年全年下跌三成明顯收窄。中指院預計新春後一手新盤及二手房網簽成交量將會回升，料首季內房銷售按年有望保持平穩。
近日內地持續加大力度支持房企，其中萬科企業(02202)獲大股東深鐵集團的28億元股東貸款，雖然金額佔萬科2025年到期的公開債務不足一成，但有助避免萬科出現債務違約。
另有傳內地或準備方案以解決萬科今年500億元的資金缺口，包括考慮允許地方政府利用約200億元的專項債額度購買萬科的待售樓盤及空置土地，料有助萬科支付今年到期的部分債務，而公司亦被允許利用新債發行和銀行貸款來償還債務。若萬科從內地政府及股東獲得資金，將可紓緩資金壓力，公司亦表示會通過積極銷售回款，同時退出非核心業務，加快出售資產以償還債務。
致力化解房企違約風險
倘若今年內地政府以資金支持部分內房企業，相信可有效紓緩內房違約風險，並進一步增加投資者信心。
儘管早前內地已不斷推出政策支持內房業，但在經濟增長及就業市場尚未完全恢復，市場對樓價前景並未抱樂觀態度的情況下，內房銷情仍然疲弱，房企資金回籠速度緩慢，加上獲取新資金的渠道有限，因此房企面臨龐大資金缺口。
不過，估計下月召開的「兩會」將會有更多支持內房的措施出台，若實際支持力度較大，內房可望扭轉目前弱勢。
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