宏觀視野：華扶持新興產業推動經濟

近日民營企業座談會既聚焦於食品飲料、農業及家電等傳統產業，亦兼具互聯網、人工智能（AI）、新能源、機械人、半導體等新興產業，顯示政策面正平衡對民營經濟的支持及助力「新質生產力」發展。

連同近年大規模的設備更新和消費品以舊換新的「兩新」等政策，政策面重點發力推動民企信心，提升民營企業活力從而創造更多就業機會等，料未來有更多支持民企經濟的政策出台，對民企發展有益。

DeepSeek彰顯華科技實力 DeepSeek-R1的面世廣受全球歡迎，更引發AI生態乃至科技行業的連鎖反應。其或有望重塑AI格局，顯示中國AI領域進步及與美國AI差距縮小，對中國AI及科技的發展與信心有所提振。

然而，正如華為創始人任正非在座談會上指出，儘管中國在智能駕駛、半導體等領域取得顯著進展，但仍需警惕「表面的繁榮掩蓋內功不足」。事實上，中國總體的科技發展道路仍然漫長。

同時，在AI技術發展的同時，晶片、儲能等配套設施的研發部署仍應持續，並應順應現時AI等科技在全球範圍內日益受重視且競爭激烈的格局，加大研發、投入及支持，方能以綜合科技技術應對全球科技乃至政治競爭的挑戰。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）