甲廈租金連跌3年 空置率達13.3%

本港甲級商廈市道持續低迷，租金跌勢未止，代理行最新報告指出，今年1月甲廈租金再挫約0.2%，已連跌近3年。

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，上月甲級寫字樓每方呎租金跌至約47.1元，空置率回升約0.1個百分點至約13.3%。

該公司香港董事總經理鮑雅歷表示，截至1月底，整體甲廈空置率輕微上升，部分分區的空置率見改善，金融機構持續在中環擴充，令空置率略見回落。其中，中環空置率約11.3%，較去年12月下跌約0.3個百分點；灣仔/銅鑼灣空置率下降約0.2個百分點至約9.8%。

報告又指，港島東空置率明顯上升約0.6個百分點至約13%；九龍東也漲約0.2個百分點至約18.8%。尖沙咀空置率維持約8.9%。儘管整體租賃市場在1月錄得負87,500方呎淨吸納量，中環錄得81,100方呎的淨吸納量，為各市場中最高。

美銀中心高層呎租45元 該公司研究部資深董事鍾楚如表示，1月整體甲級寫字樓租金持續下跌，中環及灣仔/銅鑼灣租金進一步下跌，分別下調約0.1%及約0.2%。同時，港島東和九龍東租金分別下跌約0.8%及約0.3%。市場人士指出，中環美國銀行中心高層單位，面積約3,778方呎，以約17萬元租出，呎租約45元。