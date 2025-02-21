新盤連環推售吸客
朗天峰收逾1.4萬票 皇都周日再賣20伙
滙都II再沽6戶
嘉里發言人表示，對朗天峰的入票量感到滿意，首輪銷售會於今日率先作抽籤程序。資料顯示，明日將發售124伙一房戶及126伙兩房戶，折實價264.87萬至505.6萬元，折實呎價約8,898至13,558元。當中29伙一房戶折實價低於300萬元。
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都II，昨再沽6伙，本月交投量再增至約113宗，吸金逾5億元，今日起再推售45伙全新單位。
新世界發展(00017)的北角皇都加推價單5號，涉及63伙，折實平均呎價約22,357元。該公司營業及市務（特別項目）部總監何家欣指，將於周日作第三輪銷售，發售20伙，包括5伙一房戶及15伙兩房單位，折實價680萬至1,481.2萬元，折實呎價18,942元起。
南首明日起收票
全盤累售254伙，套現逾28.7億元。日前次輪銷售錄得5組大手買家，當中包括兩組首輪買家添食，其中一組前後斥資約3,700萬元購入4伙。
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，昨日正式對公眾開放展銷廳及示範單位，市場反應不俗。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，參觀人士以年輕家庭為主，不乏投資客。項目明日開始收票。
同系紅磡THE HADDON上載價單3號，涉及46伙，折實平均呎價約18,730元，將於下周一發售當中16伙，一房單位折實價471.88萬元起。
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