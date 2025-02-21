滙都II再沽6戶

嘉里發言人表示，對朗天峰的入票量感到滿意，首輪銷售會於今日率先作抽籤程序。資料顯示，明日將發售124伙一房戶及126伙兩房戶，折實價264.87萬至505.6萬元，折實呎價約8,898至13,558元。當中29伙一房戶折實價低於300萬元。