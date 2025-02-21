二手奇葩：太古城長情業主獲利61%

儘管樓價近年累跌不少，但持貨多年的長情業主，如今沽貨仍有可觀利潤。鰂魚涌太古城兩房「九七貨」以680萬元轉售，單位逾27年升值超過六成。

碧瑤灣27年賺970萬 美聯吳肇基表示，屋苑寧安閣低層G室，實用面積約530方呎，成交呎價約12,830元。原業主於1997年11月以約420萬元購入物業，現轉手帳面獲利約260萬元，樓價升幅約61.9%。

中原盧文頌指出，薄扶林碧瑤灣22座高層C室，實用面積約1,363方呎，三房連套房間隔，享海景，以約1,700萬元連車位成交，呎價約12,472元。單位1998年購入價約730萬元，持貨近27年帳賺約970萬元，單位大幅升值約1.3倍。

至於新界屋苑不乏入市多年的業主獲利沽貨，該行黃淑賢表示，青衣藍澄灣3座高層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔，成交價518萬元，呎價約10,615元。原業主持貨約19年帳面獲利313萬元，賺幅約1.5倍。同屋苑2座中層H室兩房戶以431萬元沽出，呎價約9,557元，較主要銀行估價低約5%，單位約12年升值約61萬元。

中原方富翰指出，荃灣荃景花園8座中高層A室套三房戶，實用面積約577方呎，減價48萬元，以550萬元沽，呎價約9,532元。單位2007年購入價約225萬元，至今升值約325萬元或約1.4倍。

此外，利嘉閣胡志偉表示，屯門多寶大廈中層C室兩房戶，實用面積約252方呎，僅以約196萬元易手，料為屋苑逾10年首次跌穿「兩球」，呎價約7,778元。原業主於2012年以約125萬元購入單位，現轉售帳面獲利約71萬元。