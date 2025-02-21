私宅撤辣後失4800億

平均每伙樓價不足700萬 業主帳蝕47萬 撤辣將近一年，本港私人住宅物業價值繼續下挫，拖累業主身家大縮水。據地產代理行最新公布數據，全港逾120萬個私人住宅單位市值跌穿9萬億元，較撤辣前蒸發近4,800億元，平均每伙樓價不足700萬元，期內平均每名業主帳面損失逾47萬元。

撤辣後樓價持續下跌，中原資料顯示，截至今年1月全港約128萬伙私人住宅單位總市值，與撤辣前約9.5萬億元比較，再跌約5%，平均每伙樓價跌至約699萬元。早於2021年9月全港私宅樓價總市值曾高見逾12萬億元，平均樓價約982萬元；現時每伙市值比高峰期間「縮水」達283萬元。

內地客入市創新高 去年樓市吸引大批內地客來港置業。撤辣至今買家為普通話拼音的成交宗數錄11,522宗，涉及入市金額達1,282.8億元，按年分別上升約1.04倍及約80%，創下歷史新高，佔同期整體成交約25.2%與約30.8%。

事實上，雖然去年整體住宅交投按年升約32.7%，但該行指，交投升幅集中在一手樓，二手樓流通率仍連續3年低於2%，去年僅錄約1.8%；1997年流通率曾高達約8%，2003年有約2.1%，意味現時二手樓交投慘過沙士。

二手市場持續出現蝕賣個案，過往樓價最穩陣的港島樓跌得「最傷」。資料顯示，西營盤半新盤瑧蓺一個高層兩房戶，實用面積約462方呎，以900萬元登記轉售，呎價約19,481元。原業主2018年一手購入，單位近7年跌價逾670萬元或約42.8%。

yoo Residence貶五成 資料又顯示，銅鑼灣yoo Residence低層單位，實用面積約443方呎，僅以750萬元登記轉售，成交呎價約16,930元。原業主2013年底一手購入，帳面跌價近820萬元，貶值幅度逾52%。代理指，單位約半年前曾叫價899萬元放售，上月減價至798萬元。

大型屋苑情況相若，將軍澳新都城月內連錄損手。美聯林健偉表示，該盤2期10座低層F室兩房戶，實用面積約363方呎，放盤約一個半月，減價35萬元，成交價475萬元，呎價約13,085元。原業主於2019年2月以600萬元購入，約6年轉手帳蝕約125萬元，貶值約20.8%。

中原黎宗文指，沙田富豪花園J座高層D室，實用面積約560方呎，套三房設計，最初叫價約765萬元，累減247萬元，上車客以518萬元承接，呎價約9,250元，原業主持貨約8年，帳面蝕82萬元。消息稱，元朗爾巒茵羅洛斯大道6B座低層三房戶，成交價688萬元，呎價約9,885元，近6年帳面蒸發約16.9%。

二手市場貶值轉手個案