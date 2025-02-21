簡訊一覽
●利福中國(02136)就主席兼大股東劉鑾鴻（細劉）提出的私有化建議（每股作價0.98元），昨日雖在股東大會獲94.69%票數通過，惟法院會議的計劃股東贊成票僅60.15%，少於條例所需的75%，故有關私有化建議已失效，將不會實施。
●老鋪黃金(06181)預期去年賺14億至15億元人民幣，按年增加236至260%。
●美蘭空港(00357)料去年錄淨虧損不多於4億元（人民幣‧下同），較2023年度蝕約1.69億元有所擴大。
●百盛集團(03368)去年蝕1.74億元（人民幣‧下同），較2023年度賺6,641.3萬元由盈轉虧；期內同店銷售按年下跌16.1%，不派末期息。
●彩星集團(00635)預期，去年錄稅前虧損約2.59億元，較2023年度錄稅前溢利1.7億元由盈轉虧。
●時計寶(02033)預料截至去年底止半年蝕約1,090萬元，較2023年度同期賺約1,150萬元由盈轉虧。
●世紀建業(00079)披露，周二於場內購入納指成分股、人工智能（AI）軟件公司Palantir 1,450股，買入價每股122.60美元，總購入價17.77萬美元（約138.66萬港元）。
●博尼控股(01906)披露，控股股東兼主席金國軍將5.5億股或37.39%股權質押，作為借款擔保，該等借款期限為今年9月30日止。
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