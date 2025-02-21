美擬大減個人企業稅 道指低開

美國總統特朗普正貫徹其「對外加稅，對內減稅」的「特」式經濟學，準備和國會的共和黨人一起推動「大幅」（Dramatically）給家庭、打工仔及企業減稅，包括小費免徵稅，「希望社會保障收入和加班收入也不徵稅」。

他又提到，準備為美國本土的石油和天然氣開採商減稅，企業若投資新廠房及其他資本開支，投資額完全免稅，「如果你買了有利我國的東西，（這筆錢）我會讓你花。」至於在社會保障「戴頭盔」是因為其母校賓州大學估算過，一旦免稅，聯邦政府收入10年內會減少1.5萬億美元。

沃爾瑪估今年生意增速降 聯儲局則傾向維持高息避免經濟過熱。副主席傑佛遜稱，鑑於美國經濟強勁，就業市場穩健，且通脹高於政策目標，聯儲局有時間權衡如何調整貨幣政策；一些家庭抵禦經濟衝擊的緩衝較少，但大致上家庭資產負債表健康。

財長貝森特表示，礙於前朝遺下的通脹爛攤子及聯儲局量化緊縮（QT），現時距離提高長年期國債佔新發行國債比重尚有相當遠的路途，並重申有政府效率部（DOGE）幫手節流，加上政府放寬監管、催谷能源生意和減稅，通脹將回落。聯儲局早前公開的上月議息紀錄顯示，官員討論過減慢或暫停QT，但認為銀根比減息前已寬鬆很多。

就業數據方面，上周首次申領失業救濟人數升至21.9萬，多過預期；前周持續申領人數升至186.9萬，少過預期。美股周四早段受壓，道指跌185點，報44,441點；標指跌18點，報6,125點；納指跌54點，報20,002點。

消費狀況則由沃爾瑪截至上月底止季度及全年業績來驗證。該企上季收入按年升4.13%，純利按年跌4.36%至52.54億美元，不計燃料的美國同業銷售按年升4.9%。本財年指引總收入撇除匯率影響增速降至介乎3至4%，股價早段瀉最多5.91%。

iPhone 16e登場 $5099起 企業方面，蘋果公司（Apple Inc.）正式推出入場價僅599美元（本港5,099元起跳）的iPhone 16e，試圖狙擊中國品牌，扳回在中國和印度的敗仗，今日預售，下周五開售。它比SE更接近旗艦機，搭載支援Apple Intelligence的「A18」處理器，並首度搭載自研數據機（Modem）。Apple早段曾升0.78%。