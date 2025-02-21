瑞幸上季同店銷售跌幅收窄至3.4%

不久前進軍香港的瑞幸咖啡公布季度業績，去年同店銷售大跌16.7%，但「內捲」似乎已見曙光，上季直營門店的同店銷售按年跌幅為3.4%，比主要外資對手星巴克（Starbucks）跌少一截，並且較前一季的13.1%進一步顯著縮窄，單計12月更加重拾增長。

瑞幸雖然已減慢開店步伐，但速度仍非常之快，截至去年12月底，門店數量達22,340間，按年增37.49%，其中直營門店為14,591間，按年升37.28%。

Shake Shack料收入漲16% 經歷門店的大肆擴張後，瑞幸上季月均活躍客戶達7,766.6萬，按年升24.54%。期內總收入按年升36.06%至96.13億元（人民幣‧下同），但原料成本按年僅升9.62%至38.47億元，直營店的經營溢利率更按年大增6.1個百分點至19.6%。如是者，瑞幸上季純利按年大增1.83倍至8.41億元。

港人並不陌生的美國連鎖漢堡包店Shake Shack亦交出理想的季度業績，同時發表3年財務指引，包括收入每年增長維持「10至19%中段」（Mid-teens），餐廳經營溢利率至少22%，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）增速為「10至19%低至中段」（Low-mid teens，大約10至16%）。

Shake Shack相信食材成本今年仍有低單位數升幅，但收入指引介乎14.5億至14.8億美元，以中間值計，增速加快至16.95%，並預計純利反彈到4,500萬至6,000萬美元。該股周四早段曾飆15.97%。