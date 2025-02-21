加息升溫 Yen逾兩月高

官員籲收緊幣策 日圓兌港元見5.19算 今年1月份的日本消費者物價指數（CPI）數據出爐前夕，日本央行行長植田和男周四表示，已與日本首相石破茂進行定期會面，雖然兩人沒有討論近期長期利率的變動，但央行政策委員會審議委員高田創強調當局應繼續考慮逐步加息，種種言論讓外界解讀為官員不擔心日本債息上升的信號，甚至觸發提早加息的憧憬升溫，刺激日圓重現強勢，日圓兌每美元昨曾升穿150水平，高見149.71，即每百日圓兌港元5.19075，為去年12月9日後新高。

當市場大舉押注日本央行會進一步收緊貨幣政策，日本10年期國債孳息率近日亦加快上漲，周三曾升至1.446厘，創下2009年11月後新高。高田創指出，日本債孳息率的走勢與市場對經濟的看法一致。

東京新盤價年跌7.7% 他提到，通脹率正接近日本央行的2%目標，下次議息前，央行須仔細觀察中小企是否也有物價通脹及工資上漲的情況。由於日圓疲弱導致進口成本上升，考慮到現時工資壓力加大，通脹增長可能比預期加快。如果經濟走勢符合預測，繼上月加息之後，央行需進一步調整貨幣政策的支持力度，以避免物價出現上行風險。在外界眼中，此言論猶如加息如箭在弦。

即使植田和男與石破茂今年首度會晤，僅就經濟和金融市場交換意見，但事後未有安撫市場為加息預期降溫，一如野村證券外匯策略主管後藤祐二朗在報告中所言，官員暫時沒有對債息上升表達任何擔憂，這一點很重要。有亞洲外匯交易員透露，短線基金正為強勁CPI數據建倉，經濟學家料上月CPI漲幅中值為4%，或為2023年1月來高位。

瑞穗證券駐東京的首席全球策略師大森翔央輝也表示，如果日本CPI漲幅超出市場預期，日圓升穿150水平的可能性很大，甚至在周五數據公布前就會擴大升勢。言猶在耳，日圓匯率昨午隨即升穿150水平，之後在150左右徘徊。

不過，息率上升的同時，上月樓價亦見轉跌。被視為全國通脹趨勢指標的東京樓價，據外媒引用日本不動產經濟研究所數據顯示，東京首都圈在1月的新建住宅每套平均售價按年跌7.7%，錄7,343萬日圓，為兩個月來首次下跌，主因引領售價的首都圈23區發售量大減約六成，超高價的房地產項目減少。據報首都圈總發售量下降44.2%，只有620套，為有調查以來同月低位。

美元全球支付份額佔半 環球銀行金融電訊協會（SWIFT）報告顯示，上月美元的全球支付份額升到50.17%，超越去年12月的49.12%，事隔一年半重新獲得壓倒性佔有率；日圓支付份額亦由3.5%升至3.7%，反映全球主要儲備貨幣競爭激烈的情況下，使用日圓比重仍有增無減。

同樣具備避險功能的黃金，亦大受追捧。周四曾高見每安士2,972.91美元，升逾1%，再創新高。惟美國財長貝森特昨稱，沒有為美國主權基金儲備黃金的想法等，令金價稍為回落。

每百日圓兌港元走勢 美元全球支付貨幣份額回升（%）