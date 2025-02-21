攜程：近六成亞太旅客藉AI獲出遊建議

美食旅遊正成為旅客規劃行程的核心元素，2024年初以來，Trip.com平台上60%用戶曾搜尋與美食相關的內容。在亞太地區，美食節（62%）、酒店餐飲（60%）和街頭美食（52%）是最受歡迎的美食體驗。數據顯示，男性旅客偏愛品酒，女性旅客更傾向參加烹飪課程等體驗。千禧一代對美食藝術活動表現出濃厚興趣。

郵輪觀光增長強勁 其次，影視作品對旅遊選擇的影響力日益增強，超過六成香港旅客表示其旅行計劃受到影視作品的啟發，尋求海外美食體驗，激發了以美食探索為主題的旅行。

另一趨勢是郵輪旅遊將成為今年旅遊業的主要增長領域。報告顯示，44%旅客重視船上餐飲，38%被郵輪全包套餐所吸引，而31%則優先考慮現場表演和娛樂活動。熱門郵輪目的地包括東京、濟州島和馬爾代夫。

66%為大型活動旅行 報告又提到，66%亞太旅客計劃圍繞大型活動安排旅程，66%旅客更為觀看喜愛的歌手表演而旅行，將音樂會變成完整的旅遊體驗。今年足球賽事仍是體育旅遊的首選，其次是籃球和日益普及的一級方程式賽車。

此外，社交媒體繼續塑造旅客的目的地選擇和旅遊方式。Instagram等平台上的旅遊內容已影響45%旅客的決策。

最後，談到今年新興趨勢，報告特別點出觀星旅遊、海底度假酒店及AI。37%旅客計劃前往偏遠地區，追求最佳觀星體驗。至於海底度假酒店和文化沉浸式度假等創新體驗正逐漸受到關注。另外，58%旅客已使用AI獲取旅遊建議，AI驅動的個人化服務和可持續旅遊，料將成為行業的下一個發展重點。