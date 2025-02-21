美倘加關稅 日本6車企影響達1552億

美國總統特朗普擬於4月初公布對進口汽車加徵關稅，主力做美國車市的日本車廠可謂十分閉翳。日本傳媒統計顯示，一旦美國落實加徵關稅，日本6大車企所面臨的影響將高達3萬億日圓（約1,552億港元）。難怪最新調查顯示，86%日本企業認為特朗普政策不利營商環境，佔比按月急升13個百分點，且令日本經濟增長在兩年內下降0.2個百分點。

兩年內GDP料減0.2個百分點 日媒報道，美國對進口汽車倘加徵25%關稅，將拖累日本汽車需求減少，關稅或轉嫁至售價上，同時將削弱日車企的競爭力，預期一系列加徵關稅將令日本6間大型汽車企業面對約3萬億日圓的影響。目前，美國對進口日本的乘用車徵收2.5%關稅，如加徵新關稅，稅率將提高至原來的約10倍，乘用車和卡車等汽車佔日本對美出口額約28%。

報道引述調查公司GlobalData數據顯示，去年進口車在美國整車銷量約1,600萬輛中佔比為46%，墨西哥比重最大涉及16%；其次是南韓及日本，分別涉9%及8%。野村證券預期，新車平均價格每上漲1%，需求就減少2%。若關稅生效，兩年內將令日本國內生產總值（GDP）減少0.2個百分點，同時面對增長放緩及通脹壓力。

86%日企批特式政策損營商 事實上，雖然日本是美國的盟友，但同時卻高度依賴中國市場與製造基地，中美貿易戰升級，日企對未來展望也轉趨悲觀。外媒調查顯示，86%受訪日企認為美國總統特朗普的政策不利其營商環境，主要憂慮來自貿易政策（72%）及中美關係緊張（26%）。

在對特朗普政策持正面看法的企業中，37%認為減稅及放寬監管有利，另37%支持特朗普推動化石燃料生產政策。然而，僅16%企業表示，會對美國投資保持更謹慎態度，80%則無意改變在美投資計劃。

對於日本央行加息，61%受訪企業認為上次加息合適，各有24%受訪企業認為第三季及明年或以後再加息合適，24%認為不應再加息；44%受訪企業稱若利率升至一厘會影響資本開支，21%稱利率升至1.5厘才會影響資本開支。