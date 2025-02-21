平治去年純利挫28%

平治去年除息、稅前盈利（EBIT）按年跌30.82%至135.99億歐元；總銷售跌4.46%至1,455.94億歐元。

按地區劃分，佔比最大的歐洲市場跌3.77%，其中內銷德國總額更挫達11.87%。

去年集團毛利率為8.1%，按年大降4.5個百分點，預期今年毛利率將介乎6至8%。行政總裁謝勒紐斯稱，為了確保公司在非常有挑戰性的環境中保持穩健，正在採取措施讓公司變得更加精簡、更快及強大，至2027年將會減省成本達10%。惟他未有透露如何達標。

雷諾上年盈利瀉65% 法國車廠雷諾汽車（Renault）去年總銷售雖然增長7.36%至562.32億歐元，但純利跌65.78%至7.52億歐元，主要是受到減持日產汽車（Nissan）股份帶來15.27億歐元損失所致，如撇除日產影響，純利為27.62億歐元，按年升21.08%。

美國總統特朗普的關稅政策令全球車企需要「大執位」，連美國本土車企亦不能幸免。美國最大車廠通用汽車（GM）財務總監Paul Jacobson表示，暫時關稅措施未明朗，故不須急於作出任何決定，但任何新關稅政策假如屬於永久性質，集團將會因應市場變化，採取應對措施，包括重新訂立生產計劃及運貨安排，不排除要關閉或遷移一些現有廠房，以確保集團具備盈利能力。

德國汽車工業協會主席Hildegard Mueller說：「關稅作為談判手段是錯誤的。全球貿易衝突的風險很高，會給全球經濟帶來負面影響」。德國工商聯會發言人指，特朗普提出對進口汽車加徵關稅的可能性將極大地損害德國汽車行業，而該行業已經處在「崎嶇不平的道路」。

瑞銀估華車銷量倍增 瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻表示，對中國汽車製造商的創新能力比市場更樂觀，產品競爭力甚至超過了西方龍頭企業。展望未來，她預計中國汽車的全球銷量可能從目前的1,800萬輛增長一倍多至4,000萬輛。

平治2024年業績摘要