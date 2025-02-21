宏利全年核心多賺8％破頂 擬回購股份

宏利調升季度普通股股息10%，經調整後每股普通股股息0.44加元。另外，該企宣布，計劃啟動「常規發行人要約」，通過該要約，集團獲准回購注銷不超過5,150萬股宏利普通股，約佔宏利已發行流通普通股的3%。加拿大金融機構監理處及多倫多證券交易所已批准此次要約。

回看業績，單計去年第四季，按固定匯率基準計，該企歸屬於股東的淨收入按年跌3%至16.38億加元；核心盈利升6%至19.07億加元，創新高。去年全年，該企股東資金回報率為12%，按年增長0.1個百分點；股東資金核心回報率增0.5個百分點至16.4%；新業務價值30.77億加元，按年增加32.4%；年度化保費等值（APE）銷售額83.85億加元，按年增長30.2%；全球財富與資產管理業務淨流入133億加元，按年增長195.56%。

港澳新業務價值增43% 另外，宏利香港及澳門在多項業績指標均錄得強勁增長，其中APE銷售額在去年第四季度錄得3位數增幅，在全年亦錄得高雙位數升幅。此外，宏利香港及澳門在去年第四季度及全年的核心盈利、新做業務價值、新做業務合同服務利潤（CSM）均錄得雙位數增長。

當中，宏利香港及澳門去年全年APE銷售額127億元，按年增80%；去年核心盈利77億元，按年升36%；去年新做業務價值60億元，按年增43%；去年CSM錄52億元，按年升34%。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，期內在港澳繼續投放資源並推出一系列舉措，進一步加強客戶方案，以滿足不同客戶群需要，當中包括與大中華區一家領先醫療服務機構建立全新夥伴合作關係，為合資格客戶提供免找數服務，今年將憑藉優勢再接再厲，持續為客戶及社群創造價值。