滬4宗地皮拍賣總成交逾159億
內地房地產市場有回穩迹象，財政狀況許可的房地產企業亦開始入市低吸土地儲備。內媒報道，上海舉行今年第一批次土地拍賣的4幅地皮完成出讓，分布於虹口區、松江區、奉賢區及浦東新區，總成交金額達159.26億元（人民幣‧下同）。其中，龍湖集團(00960)以總價10.57億元，競得奉賢區奉賢新城地皮，溢價率16.5%，成交樓面價每方米約20,473元。
中國人民銀行召開宏觀審慎工作會議，指出要完成房地產金融管理，助力樓市止跌回穩，支持構建房地產發展新模式。
華上月外商投資減13%
另一方面，內地上月外商直接投資（FDI）金額975.9億元，按年下降13.4%，按月增長27.5%；全國新設立外商投資企業4,229家，按年下降7.8%。商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，FDI呈現下降趨勢，主要是全球跨境投資仍然低迷，全球經濟復甦緩慢，仍未達疫情前水平，發達經濟體動力不足，流入發展中國家的FDI連續兩年下降，屬於全球性問題。
凌表示，外部環境仍然複雜嚴峻，單邊和保護主義明顯上升，不能低估對吸引外資的影響。不過，他指，中國經濟基礎穩，長期向好基本趨勢不變，而且中國超大規模市場有完備的供應鏈產業鏈體系，為穩外資提供堅實基礎。
內地公布《2025年穩外資行動方案》，推出20項政策措施，包括擴大電訊、醫療和教育等領域的開放試點，以及引導更多優質外資，長期投資A股，研究制訂鼓勵外企境內再投資等。
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