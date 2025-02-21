港銀內地分行下月准開辦外幣卡業務

去年10月港府與內地就《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）的框架下簽署修訂協議，將於今年3月1日實施。昨日國家金融監督管理總局就金融服務方面的銀行卡業務正式發布通知，下月起允許香港及澳門銀行的內地分行開設外幣銀行卡業務，以及除中國境內公民以外客戶的人民幣銀行卡業務。

為深化中港經貿金融合作，加大金融支持粵港澳大灣區建設力度，金監總局結合經濟社會發展需要及業界訴求，擬定形成是次通知。銀行卡業務具體範圍，包括對中國境外公民開辦外幣和人民幣銀行卡業務；對中國境內公民開辦外幣銀行卡業務；對中國境內、境外對公客戶（連同企事單位、政府機關等）開辦外幣銀行卡業務。

原則上管理行統籌辦理 在境內設立兩家及以上的外國銀行分行，應當由外國銀行總行或經授權的地區總部指定其中一家分行作為管理行，統籌負責境內業務的管理及境內所有分行的合併財務訊息和綜合訊息報送財務工作。原則上，首先由管理行開辦，並明確具體申報程序及資料要求。同時，當局也考慮到管理行暫無計劃開辦銀行卡業務，但其他分行有計劃開辦相關業務的特殊情形，是次通知已明確交代具體程序。

當局亦要求各地監理局加強對港澳銀行內地分行銀行卡業務的監管，督促機構依法合規開展銀行卡業務，有效防範風險，保護消費者合法權益。值得留意，去年中央「送大禮」的修訂CEPA協議中，亦有取消香港金融機構向保險公司投資入股，最近一年年末總資產不少於20億美元的要求等金融措施。

LPR不變 在岸人幣漲 內地有序擴大金融開放措施，將利好人民幣國際流動。環球銀行金融電訊協會（SWIFT）數據顯示，上月人民幣保持全球第4大活躍貨幣的地位，國際支付份額達3.79%，較去年12月的3.75%微升。

即使美國威脅再加徵關稅，但人民幣即期匯率昨午4時半收報7.2616兌每美元，按日大升235點子，人民幣離岸價更高見7.2488，幾乎收復本周失地。反映官方穩匯意願的人民幣中間價報7.1712，略跌7點子，且本月貸款市場報價利率（LPR）一如市場預期繼續維持不變，一年期及5年期以上LPR分別報3.1厘、3.6厘，連續4個月持平。