東亞年賺46億 增派息

84%港地產商貸款有抵押 該行風險總監陳淑佩補充，去年香港商業房貸款規模614億元，當中有6%屬於不良貸款，較2023年約3%有所上升，坦言今年本地房地產行業仍具挑戰，不排除再有個別地產商出現資金問題而降級，不過，84%的地產商貸款有抵押品、平均貸款價值比率（LTV Ratio）為53%，認為即使再有個別地產商出現資金問題而降級，撥備水平可控。

李民橋稱，該行近年亦降低香港房地產放款，行業佔集團總貸款由2023年底的13.7%，降至去年底的11.5%，對商業地產貸款維持審慎，會密切監察情況並採取措施降低風險。但他強調，地產行業對香港經濟非常重要，不會將焦點放在貸款佔比是否下降，又指行業內有不同實力及質素的企業，該行希望減低風險較大的部分，會繼續與有實力的企業進行抵押貸款。

另一位聯席行政總裁李民斌補充，地產行業有其周期性，銀行的業務亦較為長線，「不是樓市跌就甚麼都不做，樓市好時不斷追」，主要看公司實力、項目是否可行等因素。

內房貸撥備佔比降至51% 去年內房貸款撥備佔比降至51%，李民斌指內房情況已經平穩，雖然仍有貸款被降級，去年的不良貸款已較前幾年減少，料今年情況可以穩定，但復甦仍要取決於整個市場發展。

東亞去年不良貸款率為2.72%，按年微升0.03個百分點；主要受累內地業務2.8%的不良貸款率。李民斌提到，內地市場情緒較低迷，包括互聯網貸款、信用卡等零售貸款的不良貸款率上升，又指早於去年上半年已留意到相關資產質量惡化，銀行在風控、准入以及貸後管理方面已做一定工作，情況在第四季已有改善，預期今年能有所改善。

該行去年淨利息收入跌2.04%至165.29億元；淨息差收窄5點子至2.09%；非利息收入升14.92%至44.5億元。期內交易收益上升，以及投資活動及第三方保險銷售錄雙位數增長，帶動經營收入上升。

東亞指，在控制團隊規模及調整組織架構取得良好進展，正推動團隊轉型，在高級管理人員職位物色變革領袖；今年起推行標準化職級架構，令全集團員工層級趨於一致。該行去年員工總成本增3.14%至56.16億元。

東亞去年業績摘要