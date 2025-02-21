股壇MasterMind：港股長遠未升完 AI板塊惹憧憬

星汗資產管理行政總裁王榮昆（James）表示，隨着大市正面消息出盡，投資者趁好消息出貨，加上市場預期3月舉行的全國兩會，未必會有令人驚喜的宏觀政策出台，港股短期調整實屬意料之內。不過，長遠而言，港股升勢仍未完。他解釋，今次由國產AI DeepSeek所引發的升浪，與去年由救市政策帶動的反彈有所不同，現時不少大型企業都接入DeepSeek，反映內地在AI應用層面的普及步伐，可能比美國更快，為市場帶來很大的憧憬，預期可與2007至2015年電商普及的情況媲美，對投資者而言相當吸引，長遠願意給予中港AI板塊更高估值。