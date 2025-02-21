股壇MasterMind：港股長遠未升完 AI板塊惹憧憬
星汗資產管理行政總裁王榮昆（James）表示，隨着大市正面消息出盡，投資者趁好消息出貨，加上市場預期3月舉行的全國兩會，未必會有令人驚喜的宏觀政策出台，港股短期調整實屬意料之內。不過，長遠而言，港股升勢仍未完。他解釋，今次由國產AI DeepSeek所引發的升浪，與去年由救市政策帶動的反彈有所不同，現時不少大型企業都接入DeepSeek，反映內地在AI應用層面的普及步伐，可能比美國更快，為市場帶來很大的憧憬，預期可與2007至2015年電商普及的情況媲美，對投資者而言相當吸引，長遠願意給予中港AI板塊更高估值。
高息內險股博得過
另外，美團將為全職外賣騎手繳納社保，王認為美團管理層對有關議題早有準備，不相信會對公司造成太大影響。至於京東加入外賣業務戰團，王認為，美團外賣到店業務具優勢，難被後來者所威脅。對於外界質疑美團欠缺AI概念，王亦指，不用過於擔心，因為其平台與阿里巴巴(09988)有相似的地方，阿里商戶夠多，所提供AI服務的受眾夠廣，這一點亦可套用在美團身上，因此該股具追落後的空間，惟目前科技股回吐，暫不建議沾手美團，反而可留意在今次浪潮無受惠的高息股，如內險股等。
至於聯想績後見光死，王認為業績不太差，與市場預期相距不遠，股價下跌或與之前過分炒作有關，回吐後值得吸納。
想聽王榮昆更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
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