WeLab Bank冀今年收支平衡

數字銀行匯立銀行（WeLab Bank）行政總裁李家達表示，繼去年12月錄得首次單月盈利後，上月盈利情況進一步改善，希望今年全年能夠達至收支平衡。隨着業務轉盈，他指會加大投資以開發新的財富管理產品及人工智能（AI），又指日前已完成DeepSeek大模型與本地伺服器的系統對接，並開放予全體員工內部使用。

李家達稱，由於涉及資料安全以及成本問題，香港銀行難以使用包括ChatGPT等生成式AI大模型；不過DeepSeek為開源模型（open-source），能接入企業內部系統，形成閉環環境，不會出現數據洩漏風險或網絡安全問題，又不會受網絡繁忙所影響，形容為銀行應用AI帶來很大突破。

實際應用方面，李預期AI可協助員工加快軟件代碼編程，或助合規團隊在審閱新產品時符合法規，以提升工作效率；預期每月僅增加數萬元的雲端運算成本，節省的人力資源可投入其他服務。他強調，現階段AI應用不會涉及客戶資料，亦不會涉及面對客戶的服務，內部已設有軟件，以免員工誤將客人資料輸入。

探索客戶層面AI應用 他透露，下一步計劃探索AI在客戶層面的應用，例如AI代理人服務客戶，冀客戶「感覺不到背後是人工智能操作」，但一切仍待監管當局批准，期望今年中會有相關消息更新。