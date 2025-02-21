B站去季轉賺4.5億

業績公告顯示，B站上季收入按年增長21.81%至77.34億元。當中，反映影片本業的增值業務生意額按年升7.9%至30.83億元，全年計亦突破100億元大關，達109.99億元。董事長兼首席執行官陳睿提到，上季日均活躍用戶微升至1.03億，日均使用時長為99分鐘，但內容成本有所減少。

手遊營收飆78% ADR曾揚19% 要留意，B站近期業績增長更多來自移動遊戲（手遊）業務，上季相關收入按年飆升78.52%至17.97億元，主要由於去年推出的獨家授權遊戲《三國：謀定天下》表現強勁。

由於手遊和廣告利錢較高，B站上季毛利率按年擴大足足9.9個百分點之多，達36.05%。陳睿稱，新開源人工智能（AI）模型（應該是指DeepSeek）的出現，使AI解決方案變得更易使用，且更具成本效益，預期公司能借獨佔的優質數據資產獲得更多收益。

B站美國預託證券（ADR）周四早段曾飆19.47%，折合港元相當於較香港收市價高22.07%。