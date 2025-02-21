香港電訊全年純利50億 末期息45.88仙

業績公告顯示，期內固網電訊服務收入為244.57億元，按年增長1.18%，其中173.5億元來自本地，升2.82%，國際電訊服務則跌2.6%至71.07億元。至於以NowTV為主的收費電視收入跌1.9%至23.2億元。固網電訊分部的EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年升1.71%至95.32億元。

企業業務為服務收入的增長主力，去年本地數據收益升8%，HKT Enterprise Solutions新項目合約總值逾50億元，按年增長11%。來自內地的相關收入已實現10億元目標，按年升37%。

流動通訊方面，收入有114.84億元，升1.55%，EBITDA升4.96%至53.11億元。其中，服務收入升4.95%至87.62億元，每月每戶平均收入（ARPU）為193元，按年高兩元，去年底5G客戶基礎達174.7萬，按年增長25%。逾半流動月費客戶基礎現已升級至5G服務計劃，5G的ARPU平均較4G高出約40%。

入境漫遊收入僅及疫前70% 此外，漫遊收入升37%，原因是即使入境漫遊收入仍只有疫情前的70%，出境已達到103%，單計個人更是134%。

不過，流動通訊產品銷售跌8.04%，主因消費氣氛疲弱及手機缺乏新功能，導致消費者延遲升級手機。

另外，香港電訊去年底完成引入投資者得以減債，董事總經理許漢卿表示，今年利息開支有下調空間。截至去年底，該企債務總額及債務淨額相對EBITDA比率，分別改善至3倍及2.9倍。