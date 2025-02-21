聯想上季盈利翻倍 股價倒插

該企上季收入按年增長19.55%，至187.96億美元，創過去3年來最高的季度銷售額，也是集團歷來第2高的銷售額。期內，聯想各項業務和地區的收入均錄雙位數的按年升幅。

按業務劃分，受惠高端個人電腦及智能手機高端銷售推動，遊戲類個人電腦銷售於假期表現出色，同時商業收入也受惠Windows 11更新刺激需求復甦，智能設備業務收入按年增長11.5%，至137.84億美元，相關分部盈利能力達7.3%，維持於歷史較高水平，經營溢利則按年升9.71%，有9.99億美元。

至於與大數據與雲服務有關的基礎設施方案業務及方案服務業務，上季收入同樣創新高。前者按年增長59.23%至39.38億美元，同時恢復盈利，經營溢利有100.2萬美元，主要受惠雲需求強勁，以及集團透過擴大效益和提升營運重振企業業務。

亞太區收入增31%最佳 此外，方案服務業務收入連續15季保持雙位數增長，升11.69%至22.56億美元，經營溢利按年上升11.49%至4.59億美元。

聯想提及上季他們亞太區（不包括中國）的收入按年增長31%，在所有地區中增長率最高。中國收入則按年上升21%，主因基礎設施方案業務集團銷售回升。另美洲以及歐洲—中東—非洲市場各升20%和11%。

華AI PC佔筆電銷量15% 市場關注DeepSeek如何推動內地AI發展以至AI PC的銷售，聯想首席財務官黃偉明提及，上季其AI PC佔內地筆記式電腦銷量15%。董事長楊元慶則稱，DeepSeek浪潮無疑是增加了企業對圖像處理器（GPU）的需求，也掀起內地科企進一步將AI模型發展「本地化」。他對聯想未來抓緊發展接入DeepSeek的機遇抱有信心，並指縱然爆發貿戰對他們影響亦不大，因集團已在全球作供應鏈布局。

楊元慶昨向內部發信，指DeepSeek模型推理效率高和算力成本低，為AI平民化和應用落地提供了更現實的路徑，加速端側智能及邊緣側智能的成熟進程，促進AI在企業的部署和客製化，符合集團混合式AI願景，有信心DeepSeek推動聯想可持續增長和提升盈利。

不過，仍有投行對聯想前景投下信心一票，中信里昂發表報告認為，聯想是DeepSeek主要受惠者，原因是DeepSeek對消費電子供應鏈影響正面，可促使硬件規格加速升級，加速AI裝置置換。

聯想去季業績摘要