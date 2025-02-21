聯想上季盈利翻倍 股價倒插
銷售額歷來次高 毛利率跌至15.7%
藍籌聯想集團(00992)昨日公布截至去年12月底止的第三季度業績，純利按年升1.05倍至6.93億美元（約54.05億港元），當中包括2.82億美元的非經常性所得稅抵免，惟毛利率倒退0.8個百分點至15.7%，主因盈利能力相對較低的基礎設施方案業務雲端銷售額佔比增加所致，雖然旗下人工智能電腦（AI PC）、AI手機和AI平板已全面接入雲端DeepSeek-R1聯網滿血版大模型，但昨日股價先揚後挫，由全日高位13.18元倒跌至低位見11.68元，收報11.78元，跌6.36%。
該企上季收入按年增長19.55%，至187.96億美元，創過去3年來最高的季度銷售額，也是集團歷來第2高的銷售額。期內，聯想各項業務和地區的收入均錄雙位數的按年升幅。
按業務劃分，受惠高端個人電腦及智能手機高端銷售推動，遊戲類個人電腦銷售於假期表現出色，同時商業收入也受惠Windows 11更新刺激需求復甦，智能設備業務收入按年增長11.5%，至137.84億美元，相關分部盈利能力達7.3%，維持於歷史較高水平，經營溢利則按年升9.71%，有9.99億美元。
至於與大數據與雲服務有關的基礎設施方案業務及方案服務業務，上季收入同樣創新高。前者按年增長59.23%至39.38億美元，同時恢復盈利，經營溢利有100.2萬美元，主要受惠雲需求強勁，以及集團透過擴大效益和提升營運重振企業業務。
亞太區收入增31%最佳
此外，方案服務業務收入連續15季保持雙位數增長，升11.69%至22.56億美元，經營溢利按年上升11.49%至4.59億美元。
聯想提及上季他們亞太區（不包括中國）的收入按年增長31%，在所有地區中增長率最高。中國收入則按年上升21%，主因基礎設施方案業務集團銷售回升。另美洲以及歐洲—中東—非洲市場各升20%和11%。
華AI PC佔筆電銷量15%
市場關注DeepSeek如何推動內地AI發展以至AI PC的銷售，聯想首席財務官黃偉明提及，上季其AI PC佔內地筆記式電腦銷量15%。董事長楊元慶則稱，DeepSeek浪潮無疑是增加了企業對圖像處理器（GPU）的需求，也掀起內地科企進一步將AI模型發展「本地化」。他對聯想未來抓緊發展接入DeepSeek的機遇抱有信心，並指縱然爆發貿戰對他們影響亦不大，因集團已在全球作供應鏈布局。
楊元慶昨向內部發信，指DeepSeek模型推理效率高和算力成本低，為AI平民化和應用落地提供了更現實的路徑，加速端側智能及邊緣側智能的成熟進程，促進AI在企業的部署和客製化，符合集團混合式AI願景，有信心DeepSeek推動聯想可持續增長和提升盈利。
不過，仍有投行對聯想前景投下信心一票，中信里昂發表報告認為，聯想是DeepSeek主要受惠者，原因是DeepSeek對消費電子供應鏈影響正面，可促使硬件規格加速升級，加速AI裝置置換。
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