亞投行首發港元債 涉40億

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）表示，成功完成其首筆港元公開發行基準債券的定價。此次交易不僅是國際發行人首次以公開形式發行港元債券，募資40億元，更將通過債務工具中央結算系統（CMU）進行本地結算。

亞投行融資主管戴倫讚揚港元市場的廣度和成熟度，對亞投行等發行人具有很大吸引力，又指「通過選擇以CMU結算的公開發行方式，我們能夠接觸更廣泛的投資者，並提升港元債券的流動性。我們成功實現這些目標，並吸引超過15位新投資者參與此次發行。」

3年期息率3.847厘 此次發行的3年期可持續發展債券年利率為3.847厘，募集資金達40億元。獲得香港及亞太地區投資者踴躍認購，最終訂單簿金額高達90億元，共收到超過25份訂單。91%投資者來自香港，亞太區佔9%；按投資者類型劃分，銀行佔77%，亦有中央銀行、資產管理公司、養老基金參與。聯席主承銷商為中國銀行（香港）、滙豐銀行及渣打銀行。

亞投行司庫長諾德禮表示，非常高興看到來自不同類型投資者的熱烈反應，此次公開發行借鑑了亞投行作為港元私募常規債券常規發行人的成功經驗。「證明亞投行非常重視在公開市場中發揮領導作用的機會。」