港交所傳重組上市服務團隊
本港新股市場回暖，香港交易所(00388)正重組上市發行服務團隊，據報負責內地企業上市事宜的中國區上市發行服務部主管兼高級副總裁韓穎姣，及團隊內幾名成員近日離職。
外媒報道，發送予韓氏的一封電子郵件收到自動回覆，提到她已離開公司。港交所發言人指，公司不對個別員工發表評論。
值得留意的是，港交所近年積極拓展國際業務，行政總裁陳翊庭早前明言，現在是時候增加港交所的國際影響力與競爭力，以吸引更多優質的國際、內地及本地公司上市。
早在去年9月，野村前董事總經理兼投資銀行業務副主席及亞洲（日本除外）股票資本市場主管徐經緯「過檔」港交所，任環球上市服務部主管，並領導港交所駐香港、內地、倫敦和新加坡的環球上市服務部團隊。
丁晨獲委任為董事
另外，港府再委任唐家成及任志剛出任港交所董事，同時委任丁晨為新董事，彌補即將卸任董事的梁頴宇之空缺。3人任期將由香港交易所2025年股東周年大會結束時開始，至2027年股東周年大會結束時止。
港府指，丁晨在金融服務業，特別是資產和財富管理領域擁有豐富經驗，對證券市場有深入了解，與市場參與者有廣泛聯繫，有助港交所多元化，切合不同發行人與投資者需要的發展，提升香港作為環球籌融資中心地位和功能。
港交所對任命表示歡迎，主席唐家成表示，丁晨在證券市場的深厚識見，以及在金融服務業特別是資產和財富管理領域的豐富經驗，將有助推動港交所的未來發展。同時代表董事會感謝梁頴宇在過去4年對港交所作出的重要貢獻。
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