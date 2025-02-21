港交所傳重組上市服務團隊

外媒報道，發送予韓氏的一封電子郵件收到自動回覆，提到她已離開公司。港交所發言人指，公司不對個別員工發表評論。

值得留意的是，港交所近年積極拓展國際業務，行政總裁陳翊庭早前明言，現在是時候增加港交所的國際影響力與競爭力，以吸引更多優質的國際、內地及本地公司上市。

早在去年9月，野村前董事總經理兼投資銀行業務副主席及亞洲（日本除外）股票資本市場主管徐經緯「過檔」港交所，任環球上市服務部主管，並領導港交所駐香港、內地、倫敦和新加坡的環球上市服務部團隊。

丁晨獲委任為董事 另外，港府再委任唐家成及任志剛出任港交所董事，同時委任丁晨為新董事，彌補即將卸任董事的梁頴宇之空缺。3人任期將由香港交易所2025年股東周年大會結束時開始，至2027年股東周年大會結束時止。

港府指，丁晨在金融服務業，特別是資產和財富管理領域擁有豐富經驗，對證券市場有深入了解，與市場參與者有廣泛聯繫，有助港交所多元化，切合不同發行人與投資者需要的發展，提升香港作為環球籌融資中心地位和功能。

港交所對任命表示歡迎，主席唐家成表示，丁晨在證券市場的深厚識見，以及在金融服務業特別是資產和財富管理領域的豐富經驗，將有助推動港交所的未來發展。同時代表董事會感謝梁頴宇在過去4年對港交所作出的重要貢獻。