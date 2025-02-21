恒指續軟 大摩轉軚睇年底闖二萬四

摩根士丹利對中港股市預測

儘管再有大行睇好港股後市，一直唱淡的摩根士丹利上調恒生指數年底目標至24,000點，惟「摩笛」未奏效，加上南下「北水」轉沽貨，港股連續兩日回吐，恒指昨日一度大插508點，收市跌幅縮至367點。不過，交投仍然暢旺，大市成交增加至2,839.43億元。

科指跑輸 美團插6% 恒指昨日低開227點，其後愈跌愈有，低見22,436點，最終收市報22,576點；國企指數跌140點或1.66%，報8,322點；科技指數收報5,500點，挫172點或3.03%，遠遠跑輸大市，跌幅是3個月以來最大。南下「北水」轉淨流出63億元。

花旗更指將引發投資者對美團盈利能力的憂慮，但考慮到今年僅在部分省市進行試點，對今、明兩年利潤率影響可控。美團於2022年7月起在7個試點省份推行騎手工傷保障，當年餐飲外賣單位經濟效益為0.99元人民幣，估算去年已升至1.45元人民幣，相信其經營槓桿及高效執行力，已消化過去兩年的額外成本，維持「買入」及200元目標價不變。

大摩就指，美團2022年中推行工傷保險試點，要到明年才推行至全國騎手，由於養老保險等社保計劃更複雜，執行成本更高，因此相信保障範圍只會逐步擴大，至2029年才推行至全國，因此對今年經營利潤及外賣單位經濟效益影響有限，維持評級及目標價不變。

MSCI中國目標獲上調 事實上，近期科技浪潮引發外資重新審視中港股市。大摩預計，中國人工智能（AI）發展下，中國股市將可出現持續的反彈，將今年底MSCI中國指數目標由63點上調至77點，評級從「減持」（Underweight）上調至「與大市同步」（Equal-weight）。同時，將恒指目標從19,400點上調至24,000點；恒生中國企業指數目標由6,970點上調至8,600點；滬深300指數目標則維持在4,200點。

該行認為，現時中國股市，特別是離岸市場內部，正發生結構性改變，因此對MSCI中國指數近期表現的持續性更具信心，認為今次的形勢與去年9月的反彈相比有所不同。