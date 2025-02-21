大行籲買滙控 看好重返紅底價
有「獅王」之稱的滙豐控股(00005)發布年度業績後，多家投行發表報告，整體評價正面。其中，中金指滙控第四季業績小幅高於市場預期，基本符合該行預期。在保持盈利穩定、資本充足的情況下，當前股東回報率仍然具備較高的投資價值，故將其目標價上調17.2%至102.3元。不過，滙控股價昨調整，收報87.15元，跌1.41%，成交16.95億元。
高盛維持給予滙控「買入」評級，目標價由93元上調至103元。該行認為，滙控上季業績勝預期，在銀行業務淨利息收入帶動下，收入超出預期，但成本表現與預期持平，而且被高於預期的年終特別撥備部分抵銷。該行預測，滙控2025財年和2026財年銀行業務淨利息收入約420億美元和430億美元，較先前預期高出約5億美元。
摩通亦認為，滙控上季業績勝預期，管理層對有形股本回報（ROTE）的最新指引為中雙位數（約13至17%），或將令市場對其今明兩年的每股盈利增長預測上調介乎中單位數至低雙位數。該行仍視滙控為亞太地區首選銀行，重申予「增持」評級，目標價95元。
恒生未推新回購或跑輸
美銀證券指，滙控管理層就財富管理業務及成本重組細節的指引甚具信心，應有助集團在2025至2027年期間每年實現14至16%（Mid-teens）的ROTE。該股現價僅為2026年預測市盈率8倍，故重申予「買入」評級，目標價由93.05元上調至101.4元。
同系的恒生銀行(00011)是次公布業績未有推出新的回購計劃，令市場感失望。花旗研究報告指出，恒生短期內可能缺乏催化劑，加上持續的資產質量惡化，可能影響市場情緒。不過，在持續去風險化的背景下，該行相信中國商業房地產的減值或有所緩解，而香港商業房地產的減值則可能受到貸款價值（LTV）50至60%的抵押物支持，遂將恒生目標價定在97元，評級為「中性」。恒生昨收報104.2元，升3.68%。
摩通亦對恒生未公布進一步回購感到失望，料股價未來幾個月會跑輸，目標價由107元降至105元，維持給予「中性」評級。
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