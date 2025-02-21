大行籲買滙控 看好重返紅底價

高盛維持給予滙控「買入」評級，目標價由93元上調至103元。該行認為，滙控上季業績勝預期，在銀行業務淨利息收入帶動下，收入超出預期，但成本表現與預期持平，而且被高於預期的年終特別撥備部分抵銷。該行預測，滙控2025財年和2026財年銀行業務淨利息收入約420億美元和430億美元，較先前預期高出約5億美元。

摩通亦認為，滙控上季業績勝預期，管理層對有形股本回報（ROTE）的最新指引為中雙位數（約13至17%），或將令市場對其今明兩年的每股盈利增長預測上調介乎中單位數至低雙位數。該行仍視滙控為亞太地區首選銀行，重申予「增持」評級，目標價95元。

恒生未推新回購或跑輸 美銀證券指，滙控管理層就財富管理業務及成本重組細節的指引甚具信心，應有助集團在2025至2027年期間每年實現14至16%（Mid-teens）的ROTE。該股現價僅為2026年預測市盈率8倍，故重申予「買入」評級，目標價由93.05元上調至101.4元。

摩通亦對恒生未公布進一步回購感到失望，料股價未來幾個月會跑輸，目標價由107元降至105元，維持給予「中性」評級。

滙控最新目標價