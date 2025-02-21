DeepSeek擬抽水 阿里有意參股
近期中港股市的升勢，很大程度來自人工智能（AI）初創公司DeepSeek突然冒起，由AI憧憬帶動股市整體估值修復。外媒引述消息指，DeepSeek目前正考慮首度進行外部融資，包括阿里巴巴(09988)在內眾多實力雄厚的投資者皆展現出濃厚興趣，市場也憧憬兩者走在一起，會否產生一加一大於二的協同效益。
報道指出，DeepSeek及其母公司幻方量化資本管理公司的高層也在討論，DeepSeek是否應該將重點轉移到建立一項能夠產生收入，並最終從研究中獲利的業務上。該AI公司迄今尚未接受外部融資，部分原因是為了避免投資者施加壓力，要求過快地商業化產品。
隨着該公司迅速崛起，是否要對外籌集資金成了更迫切的問題。因為伴隨着DeepSeek迅速走紅，對AI晶片和伺服器的需求激增，才能應付不斷增長的用戶量，以及進行模型開發，考慮尋求外部融資是解決方法之一。
淘寶港家具店周六開幕
作為中國AI技術領域的主要參與者之一，阿里巴巴此前亦與蘋果公司（Apple Inc.）達成合作，未來會把Apple Intelligence功能引入中國市場，並將其AI模型「通義千問」接入Apple生態圈。
另外，阿里巴巴旗下的淘寶在香港首間傢俬及生活家品實體店「PapaHome淘寶家具實體店」將於周六正式於尖沙咀開幕，該店是淘寶與家居維修平台Papabo合作，採用線上線下融合營運模式。消費者可在實體店親身接觸產品，並掃描商品上的二維碼以獲取產品資訊及獨家折扣，並直接在淘寶購物平台上完成購買。
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