專家樓評：樓按市場回暖勢頭望延續

本港今年首月按揭數字表現不俗，土地註冊處及經過統計的最新資料顯示，1月現樓按揭宗數為4,201宗，較去年12月的4,164宗增加37宗或0.9%，連升兩個月，並創5個月新高，按年亦增加95宗或2.3%。

樓花數字表現更為亮麗，受NOVO LAND、柏蔚森及尚柏等新盤買家上會帶動，今年1月樓花按揭宗數為396宗，較去年12月的321宗增加75宗或23.4%，連升兩個月，並創3個月新高，按年更大增299宗或308.2%，創近3年新高。

銀行轉積極 推優惠吸客 今年新盤將繼續主導市場，新春過後發展商將開始積極推盤，預計交投將逐步回穩，料全年樓花按揭宗數有望挑戰近5年新高，現樓按揭亦有望回穩。

息口方面，美國聯儲局新一輪議息結果宣布暫停減息，本港銀行亦跟隨宣布最優惠利率（P息）維持不變。展望今年港美息口走勢，相信聯儲局將會審視通脹及就業數據，以及整體經濟環境而決定減息步伐，估計年內仍有減息機會，如果美國年內再度減息，本港銀行亦會根據自身商業策略調整息率，不排除跟隨下調P息。

年內港美息口相信仍有回落空間，加上近期樓按市場有所回穩，銀行對按揭業務取態開始轉為積極，並基於經濟環境及自身商業策略，推出不同按揭計劃及優惠吸客。上月市傳有大型銀行恢復「現契樓」以及轉按的按揭現金回贈，至於新做按揭的現金回贈率亦有所上調。

大型銀行對按揭業務取態積極，其按揭市佔率亦有所上升，1月份4大銀行現樓按揭市佔率由去年12月份的72.5%升至73%，創近10個月新高。大型銀行相繼調高按揭現金回贈，亦可帶動其他大行及中小型銀行，對樓按市場帶來正面支持作用。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明